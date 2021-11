La Nuova Pallacanestro Messina ospita nel derby al PalaTracuzzi il Basket School

Seconda gara casalinga stagionale per la Nuova Pallacanestro Messina che affronterà domenica al PalaTracuzzi il Basket School Messina per il secondo derby di questo torneo dopo quello alla prima giornata in trasferta contro la Fortitudo.

Reduci dalla sconfitta fuori casa contro la Mastria Catanzaro e senza Whatley, che in settimana ha rescisso consensualmente il contratto, i giallorossi dovranno sfoderare una prestazione super per avere la meglio sull’imbattuta capolista. Gli ospiti del confermato coach Pippo Sidoti hanno il top scorer nell’ala lettone Scerbinskis, che viaggia a 25,7 punti di media a gara, seguito dall’altro straniero, l’italoamericano Gotelli (18,0). In cabina di regia numeri consistenti per Nino Sidoti (10,3) sotto le plance il cavallo di ritorno Mazzullo (8,7) e l’ex Viola Pandolfi (8,7). Il jolly della formazione è Giorgio Busco (8,7), completano il roster il capitano Scimone (2,5) e i centri under, il confermato Tartamella (2,3) e l’ex Fortitudo Davide Bianchi (1.5).

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Basket School Messina domenica 7 novembre alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Puglisi di Aci Catena (CT). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore la quale a richiesta, può essere sottoscritta anche al palazzetto. L’accesso al palazzetto, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.