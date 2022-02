La Nuova Pallacanestro Messina torna al successo dopo due stop consecutivi superando nettamente il Cus Catania

Senza Perriere e Vasilevskis i giallorossi dopo un quarto di studio dilagano nella parte centrale del match e portano a casa con tranquillità la vittoria chiudendo sull’83-44. Ventello per Budrys (26), doppia cifra per Maddaloni (16) e Pierleoni (13).

La Nuova Pallacanestro Messina torna al successo dopo due ko consecutivi superando con un netto 83-44 il Cus Catania. I giallorossi hanno impiegato solo un quarto per prendere le misure agli ospiti e con un’accelerazione bruciante nei quarti centrali hanno indirizzato il match rendendo gli ultimi 10 minuti ininfluenti ai fini del risultato finale.

Primi due minuti a secco per entrambe le formazioni, apre le marcature Lo Faro, pareggia Maddaloni e sorpassa Salvatico con una gran penetrazione. A segno l’ex del match Guadalupi per il nuovo sorpasso, esce Salvatico per infortunio. Pareggia Sidibe, risponde Maddaloni poi ancora Sidibe a segno. Cus avanti sul 9-12, impatta Lo Iacono dall’arco, poi Alescio segna l’ultimo vantaggio ospite (12-14). Canestro di Cipriani che bagna il suo esordio casalingo al PalaTracuzzi, antisportivo su Salvatico che mette un libero, Budrys con un gancetto sul successivo possesso per il parziale di 5-0 casalingo, ancora Budrys vola altissimo per il rimbalzo offensivo e il canestro del 19-16.

La Nuova Pallacanestro rompe gli indugi alla ripresa del gioco, Budrys segna una tripla, una penetrazione, e dopo aver recuperato palla mette il contropiede del 7-0 che vale il 26-16 dopo 2’30’’ di gioco. Salvatico serve un assist ancora a Budrys che al volo segna il 28-16, parziale di 9-0 tutto del lituano. Si accende anche Pieleroni che mette due triple consecutive, il canestro di Salvatico costringe al timeout coach Marletta sul 36-21. Non cambia molto alla ripresa del gioco, Pierleoni ha la mano calda da fuori per il 41-23, quarto che si chiude sul 45-27 col canestro di Budrys.

Messina non rallenta neanche nel terzo parziale, assist da 20 metri di Salvatico per Budrys che inchioda a due mani il 49-29, saranno nove i punti nel parziale per il top scorer dei giallorossi, Cipriani mette la tripla del +23 (54-31), Messina allunga fino a +30 (63-33) quando mancano 3’27’’ alla fine del parziale. Il match in pratica finisce qui, ultimi tredici minuti in cui i padroni di casa controllano e allungano fino all’83-44 finale senza particolari patemi.

Con questa vittoria la Nuova Pallacanestro risale al sesto posto a quota 16 punti, nel prossimo turno trasferta in anticipo al sabato contro il fanalino di coda Orlandina Lab.

Tabellino:

Nuova Pallacanestro Messina – Cus Catania 83-44

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 8, Fernandes Barroca 2, Guadalupi 4, Pierleoni 13, Budrys 26, Maddaloni 16, Criscenti, Lo Iacono 5, Cipriani 9.

Allenatore: Manzo. Assistente: Caselli.

Cus Catania: Lo Faro 6, Arkar 2, Vasta 8, Cuccia 1, Tiralongo ne, Alescio 13, Sidibe 12, Balbo ne, Santacroce 2, Raciti.

Allenatore: Marletta. Assistente: Balbo.

Parziali: 19-16, 26-11 (45-27), 25-9 (70-36), 13-8 (83-44).

Arbitri: Francesco Giunta di Ragusa (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR).

Com. Stam.