La Nuova Pallacanestro Messina vuole tornare al successo contro il Cus Catania

Primo match casalingo della fase ad orologio per la Nuova Pallacanestro Messina che affronterà fra le mura amiche del PalaTracuzzi il Cus Catania.

I giallorossi, fra ultimo turno della prima fase e primo della fase ad orologio, sono reduci da due ko consecutivi e puntano a tornare al successo per migliorare la posizione in classifica. Gli universitari hanno raccolto fino a qui solo due successi (entrambi col fanalino di coda Orlandina Lab, prossimo avversario dei giallorossi) ma proprio per le diverse esigenze di classifica e motivazione vanno affrontati col giusto piglio.

La formazione allenata dall’esperto coach Marletta ha ceduto l’ottimo Elia (16,6 punti a gara) al Green Palermo, il top scorer è l’esperta ala Lo Faro (16,1), assente nelle ultime partite assieme a Susa (13,8). Il nuovo acquisto, lo sloveno Arkar ha messo a segno 12,5 punti di media in quattro uscite, si fanno valere anche l’esperto Alescio (11,2) e l’ala Sidibe (9,5). L’ala Vasta (8,6) e il capitano Cuccia (7,8) completano le prime scelte a disposizione dallo staff tecnico che può attingere a un gran numero di under come Arcidiacono, Balbo, Giuffrida, Raciti, Santacroce, Tiralongo.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Cus Catania domenica 20 febbraio alle ore 18:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Francesco Giunta di Ragusa (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina. Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 17:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.