La nuova sfida di Coppa Italia Lead e Speed

Una nuova sfida a livello nazionale andrà in scena questo weekend a Pero (MI), presso il centro di arrampicata Urban Wall. Si disputerà infatti la terza prova di Coppa Italia Speed e la seconda di Coppa Italia Lead.

Dopo la tappa di marzo a Brugherio e quella di aprile a Casalecchio di Reno, i migliori velocisti italiani si daranno sfida per conquistare il podio di tappa, ma anche per accumulare punti utili per il circuito, che prevede ancora un’ultima prova, a San Tomaso Agordino (BL) il 28 giugno.

Ritroveremo in gara gli azzurri appena rientrati dal doppio impegno in Coppa del Mondo a Wujiang e Bali: Beatrice Colli (Fiamme Oro), Agnese Fiorio (Arco Climbing), Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Matteo Zurloni (Fiamme Oro), Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), Luca Robbiati (Stone Age), e Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), provvisoriamente in testa alla classifica di Coppa assoluta.

Daranno loro filo da torcere altri atleti che indossano spesso la maglia della Nazionale, come Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), veterano della Nazionale; Sara Strocchi (Istrice Ravenna), Campionessa Italiana U18, bronzo agli Europei e argento in Coppa Europa assoluta, momentaneamente in testa alla classifica di circuito; Eva Mengoli (On Sight), Vice campionessa Italiana U18, vice Campionessa Europea 2023 e oro in Coppa Europa 2023; Alice Marcelli (Ragni Lecco), Campionessa Mondiale, vice Campionessa Europea e Campionessa Italiana U16; Francesco Ponzinibio (Equilibrium), vice Campione U18, Campione Mondiale 2022 ed Europeo 2023; Daniele Balestrazzi (Equilibrium), Campione Italiano Senior; Tommaso Magni (Boulder & co), Campione Italiano U18.

Nella seconda tappa di Coppa Italia Lead competeranno gli azzurri reduci dalla spedizione mondiale in Cina e Indonesia: Filip Schenk (Fiamme Oro), che ha collezionato un 7° e un 9° posto, Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), Giovanni Placci (Fiamme Oro) e Ilaria Maria Scolaris (S.A.S.P. Torino), vincitori della prima tappa di Coppa.

Saranno in gara anche numerosi atleti che fanno spesso parte della squadra Nazionale, come Davide Colombo (Fiamme Oro), Luca Boldrini (Deva Wall), Andrea Ludovico Chelleris (Fiamme Oro), Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), Bettina Dorfmann (Climbing Side Roma), Viola Battistella (Fiamme Oro), Leonie Hofer (AVS Passeier), Valentina Arnoldi (Ragni Lecco) e Savina Nicelli (Fiamme Oro), argento a Casalecchio. Non mancheranno poi i fratelli d’oro della difficoltà italiana: la Campionessa Italiana in carica Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro) e il veterano plurimedagliato Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro).

La terza ed ultima tappa di Coppa si disputerà il 14-15 giugno a Curno (BG), decretando anche il trionfatore di circuito, traguardo ambito per cui tutti gli atleti si impegneranno a raccogliere preziosi punti in classifica.

Ma ecco il programma della competizione: sabato 10 maggio alle ore 9,00 avranno inizio le qualifiche Lead, alle ore 17,45 partiranno le qualifiche Speed, alle ore 19,00 si disputeranno le finali U17 e alle ore 20.00 l’intensa giornata agonistica sarà completata con le appassionanti finali Senior (prima femminili e poi maschili).

Domenica 11 maggio alle ore 10,00 si svolgeranno le semifinali Lead, mentre alle ore 16,00 si disputeranno le avvincenti finali, combattute fino all’ultima presa e all’ultimo movimento.

L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara, ma per chi non potrà partecipare live sarà possibile seguire la diretta streaming di semifinali e finali su Sportface ai seguenti link:

SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

Buona visione agli spettatori e buona emozionante sfida agli atleti!

Com. Stam. + foto