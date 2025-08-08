La nuova Stazione Mobile dei Carabinieri in servizio a San Cataldo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i servizi di controllo del territorio e di prossimità al cittadino con il supporto di una nuova Stazione Mobile.

La Stazione Mobile dei Carabinieri consente di aumentare l’efficacia dei servizi esterni di prevenzione, a supporto dei quali opera assicurando la presenza di un presidio dotato di strumentazioni tecnologiche e postazioni operative, con un’attenzione particolare rivolta all’ambiente in quanto completamente elettrico.

Dopo una prima fase di impiego nelle aree maggiormente frequentate del capoluogo, tra cui la centrale Piazza Garibaldi, l’unità è stata recentemente utilizzata nel comune di San Cataldo. Durante il servizio, svolto anche in questa circostanza nei luoghi maggiormente frequentati e di aggregazione giovanile come la piazza degli Eroi, corso Sicilia e la via Babbaurra, sono stati conseguiti risultati significativi, tra cui il fermo amministrativo di ciclomotori per eccessiva rumorosità e l’elevazione di sanzioni per guida in stato di ebbrezza, in violazione delle norme del Codice della Strada.

L’utilizzo della Stazione Mobile si inserisce in una più ampia strategia del Comando Provinciale Carabinieri, in armonia con l’azione d’impulso del Prefetto Licia Donatella Messina, volta a garantire una costante e capillare presenza dell’Arma in tutte le realtà territoriali, incluse le aree più piccole e periferiche. L’obiettivo è quello di consolidare la presenza tra i cittadini, offrendo un ulteriore punto di riferimento e di contatto diretto per la sicurezza pubblica.