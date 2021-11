La panchina rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza

Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. In occasione di tale ricorrenza la neo-nata associazione “Oltre le distanze” APS (Associazione di Promozione Sociale) di Palermo, (Presidente Antonio Bernardo ) propone una serie di iniziative come occasione di riflessione su questa tematica tristemente attuale.

Sabato 27 novembre alle ore 11 in Viale regione Siciliana, angolo Via G. Mulè verrà inaugurata una panchina rossa in memoria di Lia Pipitone, la ragazza palermitana di 25 anni uccisa nel 1983 da Cosa Nostra con il benestare del padre per una presunta relazione extra coniugale. Sarà presente la Dr.ssa Paola Mirto Responsabile del Centro Antiviolenza “Lia Pipitone” di Palermo. Durante la cerimonia verrà recitato un dialogo dagli attori Maria Grazia Saccaro, Pippo Falcone e Veronica Bonaceto scritto per l’occasione dalle autrici palermitane Angela Chiazza e Cristina Sbacchi dal titolo “A me cruci”, sulla tragica vicenda di Lia Pipitone.

Domenica 28 novembre alle ore 18:30 all’Arci -Tavola Tonda presso i Cantieri Culturali alla Zisa, verrà invece messo in scena lo spettacolo “Dalla finestra…” da un’idea di Veronica Bonaceto, Angela Chiazza e Cristina Sbacchi. Lo spettacolo si compone di una serie di testi editi ed inediti di autori italiani ed internazionali (saranno presenti anche dei testi inediti di autrici e autori palermitani). In scena gli attori Veronica Bonaceto, Liliana Bernardo, Maria Grazia Saccaro, Damiano Giunta e le giovanissime Ginevra Mazzola e Agnese Sferruzza. Le musiche dal vivo saranno a cura della violinista Miriam Alasia, mentre le coreografie saranno curate dai maestri Renato Tumminia e Marzia di Franco. Sarà allestita inoltre un’istallazione artistica a tema all’ingresso della sala, in collaborazione con l’artista Vanessa Aloi e sarà presente un “posto occupato” per tutte le vittime di femminicidio.

Sarà richiesto un contributo d’ingresso di euro 10 che al netto delle spese sarà devoluto all’Associazione Millecolori Onlus- Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3497395105.

