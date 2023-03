La passione di Cristo a Eboli

La Passione Vivente- III edizione Sabato 1 aprile, la sacra rappresentazione della Passione di Cristo nel centro storico di Eboli

EBOLI. Torna nel borgo antico La Passione Vivente- sacra rappresentazione della Passione di Cristo. Sabato 1 aprile, la terza edizione organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine in collaborazione con l’Oratorio Anspi “San Francesco” e con il patrocinio del Comune di Eboli.

Un appuntamento all’insegna della spiritualità. Un’occasione per riflettere, condividere, per emozionarsi ancora una volta dinanzi al miracolo dell’Amore. Anche quest’anno La Passione Vivente vuole essere questo, ponendosi come momento di comunione e preghiera per l’intera città di Eboli, alla cui realizzazione hanno concorso tanti volontari della Parrocchia e dell’Oratorio ma anche tanti ebolitani che, per la prima volta, si sono avvicinati all’iniziativa, partecipando in prima persona. Dalle scenografie ai costumi, dalla regia ai testi: tutto è frutto del lavoro condiviso, gratuito ed appassionato di quanti, anche quest’anno, hanno voluto esserci e camminare verso la Pasqua.

Dopo intense settimane di preparazione, sabato prossimo il centro storico di Eboli sarà animato dalla presenza di circa 50 figuranti in costume che daranno vita alla rievocazione per quadri del cammino di Cristo verso la croce.

La Passione Vivente prenderà avvio alle ore 20 da piazza San Lorenzo, per poi snodarsi lungo un itinerario che interesserà alcuni tra gli scorci più suggestivi: piazza San Francesco, via Santa Margherita, Piazza Porta Dogana, via Santa Sofia, piazza SS Cosma e Damiano ed, infine, via San Pietro alli Marmi dove, presso il piazzale antistante il convento dei Frati Francescani, la rappresentazione culminerà.

Con La terza edizione del La Passione Vivente, che fa da preludio alla Settimana Santa, la Parrocchia Santa Maria del Carmine apre, ancora una volta, le porte della sua chiesa e sceglie di camminare lungo le strade della città, vivendo la preghiera come strumento di comunione religiosa ma anche di socialità.

La passione di Cristo a Eboli

La passione di Cristo a Eboli

La passione di Cristo a Eboli

La passione di Cristo a Eboli