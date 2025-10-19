La pattuglia a piedi dei Carabinieri per i mercati rionali: tra tradizione e modernità, con lo sguardo sempre rivolto alla sicurezza della comunità

Tortona – Nel cuore pulsante dei mercati rionali, dove i colori e i profumi si intrecciano in un caleidoscopio di vita quotidiana, le pattuglie a piedi dei Carabinieri rappresentano più di una semplice presenza; sono simbolo di un legame indissolubile fra istituzioni e cittadini.

Uomini e donne in uniforme, eredi di una tradizione secolare, si muovono tra i banchi, incarnando il concetto di sicurezza non solo come deterrente alla criminalità ma anche come forma di interazione per l’incremento della fiducia e della percezione di sicurezza.

Il servizio di prossimità, che caratterizza l’operato dei Carabinieri nei mercati come in tutte le altre espressioni sul territorio, è un ponte tra la legalità e la comunità. La prevenzione dei reati si sposa con la costruzione di un rapporto di fiducia che passa dal dialogo con i cittadini, che nella circostanza possono cogliere l’occasione per chiedere informazioni, esporre problematiche o semplicemente scambiare due chiacchiere. Il dialogo diretto non è solo un gesto simbolico ma una pratica concreta che genera un senso di appartenenza e sicurezza reciproca.

Ogni pattuglia è una testimonianza della volontà di rendere la sicurezza accessibile e vissuta nella quotidianità. Osservando un Carabiniere mentre ascolta un venditore di frutta o un cliente abituale, si percepisce l’umanità dietro l’uniforme, un’umanità che si impegna a fare sentire tutti parte di un unico grande mosaico sociale.

In questo contesto di interazione e rispetto, il ruolo del Carabiniere cresce oltre il limite della mera funzione di controllo e sicurezza, trasformandosi in un punto di riferimento affettivo, capace di abbracciare le sfide del presente mantenendo vive le tradizioni del passato.

La sicurezza, quindi, non è solo un diritto ma anche un valore costruito giorno dopo giorno, anche nel calore di un mercato che vive di storie e di volti familiari.