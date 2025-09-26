La Photo of the Year 2025 al Festival della Fotografia Etica di Lodi

Le storie premiate saranno presentate a milioni di persone nell’ambito della mostra itinerante annuale di World Press Photo, che farà tappa in oltre 60 città in tutto il mondo.

Lodi sarà l’unica città lombarda ad ospitarla nel ricco programma ufficiale del Festival della Fotografia Etica di Lodi, alla sua sedicesima edizione, che si svolgerà dal 27 settembre al 26 ottobre 2025. Evento di carattere internazionale con la presenza di oltre 80 fotografi, tra cui i vincitori del World Press Photo, la manifestazione tornerà a raccontare il nostro mondo in continuo e veloce cambiamento, di cui la fotografia congela il momento per aiutarci a comprenderne le cause e gli effetti delle sfide globali contemporanee.

Anche quest’anno il concorso è sostenuto da FUJIFILM Corporation, partner strategico del World Press Photo, insieme a Dutch Postcode Lottery e PwC.

La Direzione Artistica del Festival propone ogni anno visite guidate gratuite alla mostra del World Press Photo, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire i contenuti delle immagini in esposizione. Attraverso una lettura attenta e ragionata degli scatti più significativi, le visite guidate aiutano i visitatori a comprendere le storie complesse e spesso toccanti che si celano dietro le fotografie selezionate.

Le guide si soffermeranno inoltre su temi fondamentali condivisi con la missione della World Press Photo Foundation, come la libertà di stampa e il ruolo cruciale del fotogiornalismo nel promuovere consapevolezza e generare un cambiamento positivo nella società.

Particolare attenzione viene rivolta anche al mondo della scuola. Ogni anno, sono infatti migliaia gli studenti e i docenti che visitano la mostra del World Press Photo a Lodi e potranno farla anche quest’anno in settimana dal lunedì al venerdì.

Il Festival della Fotografia Etica

Nato nel 2010 il Festival ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi sociali di grande rilevanza attraverso la fotografia. Promuove il potere delle immagini nel denunciare ingiustizie e rafforza il dialogo tra etica, comunicazione e fotografia.

Un ricco programma di oltre 20 mostre di fotoreporter internazionali, si accompagna a incontri, visite guidate, talk d’autore, presentazioni di libri, letture portfolio e progetti educational. Il Festival organizza inoltre il World Report Award, un concorso che sostiene fotografi impegnati nel reportage sociale.

Oltre all’evento annuale, l’organizzazione amplifica le storie raccontate dai fotografi attraverso il Travelling Festival, mostre ideate e prodotte e Lodi che viaggiano per l’Italia.

La Fondazione World Press Photo

Organizzazione indipendente senza scopo di lucro la Fondazione del World Press Photo rafforza il potere del fotogiornalismo e della fotografia documentaria attraverso la comprensione e l’approfondimento della tematiche globali più urgenti.

Ogni anno la mostra itinerante dei vincitori del concorso raggiunge milioni di persone in tutto il mondo, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Info: www.festivaldellafotografiaetica.it

