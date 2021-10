La pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE si esibirà in concerto a MILANO giovedì 14 ottobre presso la suggestiva Basilica di San Celso (Corso Italia, 37), ospite della seconda edizione di IMPRONTE, prestigiosa rassegna che vanta la direzione artistica di ENRICO RUGGERI.

Il concerto di Giuseppina Torre chiuderà una giornata ricca di appuntamenti che prenderà il via alle ore 16.30 con “Caffè in Rosa”, incontro organizzato da ANRA (Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali), insieme a Fondazione AIRC (attiva da oltre 55 anni nella lotta contro al tumore al seno), che vedrà Gabriella Fraire (Vice Presidente ANRA) e Angelica Uberti (Office Manager ANRA) intervistare la Dott.ssa Marilena Iorio (Ricercatrice Istituto Nazionale dei Tumori), per parlare insieme di rischio e prevenzione. Alle ore 18.00 si terrà la presentazione del libro di Vittorio Macioce, “Dice Angelica” (Salani Editori), intervistato per l’occasione da Enrico Ruggeri, al quale seguirà l’esibizione di Giuseppina Torre.

La pianista incanterà il pubblico con alcune composizioni tratte dal suo ultimo album, “Life Book”,pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia,disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S).

Impronte è una manifestazione in cui musica, letteratura e arte dialogano creando momenti artistici unici che nutrono amina e intelletto. La rassegna, creata e sostenuta da Giovanni Favero, è in programma da oggi, lunedì 11, al 23 ottobre.

Per partecipare all’evento, ad ingresso libero, è necessario prenotarsi sul sito ufficiale della rassegna al seguente link: www.impronte-accapierre.com/edizione-2021 (posti esauriti).

Prodotto da Giuseppina Torre e Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio,l’album “Life Book” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara), è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=0C7wa6XFSPU.

Giuseppina Torre si è contraddistinta negli anni con la sua musica conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove Giuseppina Torre è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali.Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Opening act del concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019) e protagonista delle ultime edizioni di Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021) e Piano City Palermo (2021).Ha all’attivo 2 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015) e “Life Book” (Universal Music Italia, 2019). È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo in versione cofanetto contenente il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021 a Giuseppina Torre è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”.

Com. Stam.