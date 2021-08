Ieri, nella stazione di Milano Certosa, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni, in regola sul territorio nazionale, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti, impiegati in un servizio di contrasto all’attività di spaccio in ambito ferroviario, si sono avvicinati ad uno straniero che, nel sottopassaggio della stazione, si intratteneva con un gruppetto di giovani. Quando l’uomo ha intuito di trovarsi difronte agli agenti, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato non prima che ponesse in atto una strenua resistenza. Durante la sua breve fuga, per disfarsene, ha lanciato un bilancino di precisione, circa 16 grammi di hashish e 3

bustine con circa 2 grammi di cocaina. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 100 euro in banconote da piccolo taglio. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato.