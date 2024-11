La Polizia di Stato a EICMA 2024

Dal 5 al 10 Novembre 2024, come di consueto, si terrà l’esposizione internazionale delle due ruote, nota come EICMA, giunta alla sua 81^ edizione.

La manifestazione rappresenta, a livello internazionale, il più importante evento fieristico per il settore delle due ruote nonché il più visitato al mondo in termini di espositori, visitatori, operatori e stampa. Anche quest’anno, l’organizzazione di EICMA che, sin dalla sua prima edizione si svolge a Milano, ha invitato la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia a partecipare con uno stand nell’area sicurezza all’interno del padiglione 18.

La Polizia di Stato sarà presente per svolgere attività di comunicazione e informazione sulle norme e sui comportamenti corretti in materia di sicurezza stradale, al fine di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave. La presenza e la comunicazione della Polizia di Stato, in un evento così importante, rappresenta un imprescindibile momento di contatto, in quanto solo con un ampio sostegno da parte della collettività si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade, anche in funzione dell’obiettivo europeo del dimezzamento delle vittime della strada entro il 2030 e l’azzeramento entro il 2050.

Inoltre, sarà presente il pullman azzurro della Polizia di Stato sull’area esterna del padiglione 18 il quale, essendo allestito come un’aula scolastica multimediale itinerante, consentirà agli utenti di approfondire la propria conoscenza del codice della strada.

Gli operatori della Polizia Stradale a bordo del mezzo intratterranno bambini, ragazzi e adulti con alcuni spot a tema sicurezza stradale, filmati e materiale didattico, diversi a seconda dell’età. Davanti al pullman gli adulti potranno cimentarsi in un piccolo percorso con degli occhiali simulatori dello stato di ebbrezza ed effettuare prove con l’alcool-test.

Infine, presso lo stand saranno presenti e potranno incontrare l’utenza tutta gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro settore “motociclismo”, molti dei quali campioni mondiali – europei ed italiani.