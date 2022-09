La Polizia di Stato arresta rapinatore seriale Video

Martedì scorso, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato un cittadino italiano, 49enne già gravato da numerosi precedenti penali specifici, responsabile di rapina aggravata dall’utilizzo di arma da taglio consumata in una farmacia di piazzale Maciachini.

A seguito di alcune rapine perpetrate nella stessa zona nei giorni scorsi, in danno di farmacie e banche, da un uomo armato di forbici o taglierino, rispondente sempre

alla medesima descrizione, i “Falchi” della Squadra Mobile, specializzati nel contrasto al crimine diffuso, hanno intensificato specifici e mirati servizi di pattugliamento sui potenziali obiettivi nell’area interessata.



Nel primo pomeriggio di martedì scorso, i poliziotti sono intervenuti per un tentativo di rapina ad una farmacia di via Farini, da parte di un uomo armato di forbici e corrispondente ancora alla medesima descrizione, datosi alla fuga in direzione di piazzale Maciachini senza l’incasso a causa della reazione della farmacista cheistantaneamente si metteva ad urlare chiedendo aiuto.



Le pattuglie della Squadra Mobile, con l’ausilio delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rafforzavano i controlli nella zona di via Farini e, poco dopo, nelle vicinanze della farmacia di piazzale Maciachini appena rapinata, hanno intercettavano il rapinatore che cercava di darsi alla fuga attraverso la vicina metropolitana.



I poliziotti della sezione “Falchi” sono riusciti a bloccare l’uomo dopo poche decine di metri, nel mezzanino della stazione, prima che lo stesso riuscisse a dileguarsi. Il fermato, una volta identificato, è risultato già destinatario di un provvedimento di cattura come cumulo pene e in possesso di 330 euro in contanti appena rapinati e immediatamente restituiti alla farmacia.



Grazie al rinvenimento degli abiti utilizzati per la commissione delle altre rapine, lo stesso è ritenuto responsabile di altri cinque episodi: tre in danno di farmacie e due in danno di istituti di credito della stessa zona.