La Polizia di Stato arresta tre borseggiatrici, uno spacciatore e sequestra oltre 30kg di droga

La Polizia di Stato a Milano, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati, ha arrestato tre cittadine bulgare per furto aggravato in concorso, un cittadino marocchino 31enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti e sequestrato oltre 30 kg di hashish e 11 mila euro in contanti.

Sabato scorso, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, transitando per Corso Vittorio Emanuele, hanno notato le tre cittadine straniere che, con fare sospetto, accedevano all’interno di esercizi commerciali della zona prestando attenzione ai clienti al momento presenti all’interno degli stessi. Per tale ragione i poliziotti hanno deciso di monitorarne i loro movimenti e, alle ore 19 circa, le tre sono entrate in un negozio di abbigliamento e si sono recate al piano interrato ove era presente un gruppo di clienti stranieri individuando la loro vittima, una cittadina turca di 18 anni intenta a visionare alcuni capi esposti. Dopo essersi scambiate cenni di intesa, si sono dapprima avvicinate alla giovane vittima e, coprendo le loro azioni con dei capi di abbigliamento, hanno asportato dalla borsa della vittima il portafoglio senza che quest’ultima si accorgesse di nulla. I poliziotti le hanno subito fermate, recuperato il portafoglio che una di loro nascondeva sotto la propria giacca e restituito alla turista straniera.



Sempre nei giorni scorsi, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, transitando in via Taccioli, zona Comasina, hanno notato un’autovettura parcheggiata in doppia fila con all’interno un cittadino straniero in evidente attesa di qualcuno e intento ad effettuare diverse chiamate al cellulare. Poco dopo, è giunta una seconda autovettura con a bordo il cittadino nordafricano, il quale si è accostato al primo mezzo dal quale è uscito il conducente, poi risultato essere un cittadino albanese, il quale si è avvicinato al finestrino ed ha ricevuto qualcosa dal cittadino marocchino per poi dividersi. Gli agenti hanno fermato prima il cittadino albanese trovandolo in possesso di circa un etto di hashish appena acquistato. Accertata la cessione di sostanza stupefacente, è stato fermato anche il cittadino marocchino e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 11.500 mila euro in contanti occultati in una borsa. La perquisizione, estesa al domicilio in zona Isola a Milano, ha dato invece esito negativo. Tuttavia, lo straniero è stato trovato in possesso di un ulteriore mazzo di chiavi delle quali, sin da subito, non ha voluto riferire cosa aprissero asserendo di averle trovate, il tutto con l’intento di celare una seconda abitazione. Gli agenti hanno quindi approfondito gli accertamenti e hanno individuato un box a Seriate (BG) dove sono stati rinvenuti oltre 30 kg di hashish divisi in panetti caratterizzati dall’effige del calciatore Hakimi. Per tale ragione il 31enne cittadino marocchino, pregiudicato per reati specifici, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente e risponde di spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino albanese, 43enne, è stato indagato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.