La Polizia di stato arresta tre persone e ne denuncia due nella stazione di Milano Centrale

Sabato 7 giugno la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 24 anni e due cittadini algerini di 25 e 27 anni, con precedenti, per furto aggravato e denunciato un cittadino egiziano di 27 anni e una cittadina spagnola di 25 anni, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata, gli agenti di Polizia Ferroviaria, in servizio presso della stazione di Milano Centrale, hanno denunciato in stato di libertà il 27enne egiziano, il quale è stato riconosciuto come autore di due furti perpetrati nello scalo ferroviario in un breve lasso di tempo ai danni di ignari viaggiatori, prendendo di mira la zona delle biglietterie ubicata nella Galleria dei Mosaici. Dalle denunce delle vittime, alcuni turisti stranieri in transito nella stazione, è emerso che l’uomo ha utilizzato come modus operandi quello di avvicinarsi alle persone che necessitavano dell’utilizzo delle macchinette self-service e, con la scusa di prestare aiuto nell’acquisto del biglietto di viaggio, con una mossa fulminea, è riuscito a impossessarsi con destrezza del denaro che fuoriusciva dalla bocchetta erogatrice, facendo poi perdere le proprie tracce.

I poliziotti, a seguito di una scrupolosa attività d’indagine, unitamente alla visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza sono riusciti a rintracciare l’uomo denunciandolo per quanto commesso.

Nel primo pomeriggio i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in servizio presso la stazione Centrale di Milano, sono stati avvicinati da un dipendente di una parafarmacia, il quale ha riferito di aver notato il 24enne tunisino sportare della merce senza effettuare alcun pagamento, riferendo inoltre che lo stesso si era reso responsabile qualche giorno prima di un furto aggravato commesso nel medesimo punto vendita. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno controllato l’uomo, il quale è stato trovato in possesso di quattro scatole di profilattici occultati all’interno della giacca e dei pantaloni.

Al termine degli accertamenti, lo stesso, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di udienza con rito direttissimo.

Sempre durante il pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria, nell’ambito di una mirata attività all’interno dell’area commerciale della stazione di Milano Centrale, durante il servizio di appostamento e osservazione, hanno notato il 25enne e il 27enne, cittadini algerini, aggirarsi con fare sospetto all’interno di un esercizio di ristorazione; i due, dopo essersi posizionati nelle vicinanze di una coppia intenta a consumare un pasto, si sono impossessati di un marsupio per poi tentare la fuga, ma sono stati bloccati tempestivamente dai poliziotti, che hanno recuperato e restituito il mal tolto alla coppia.

I due uomini pertanto sono stati arrestati per furto aggravato in concorso ed accompagnati presso le camere di sicurezza, in attesa di udienza con rito direttissimo, che si è concluso con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per entrambi.

Infine, in serata, gli agenti della Polfer di Milano Centrale sono intervenuti nell’area binari a seguito di una segnalazione ricevuta dal personale di FS Security riguardo una donna molesta, già nota alle Forze dell’Ordine poiché dedita a effettuare furti ai danni di viaggiatori in ambito ferroviario. Nella circostanza la 25enne spagnola è stata denunciata in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio e oltraggio a Pubblico Ufficiale, poiché, una volta salita a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Salerno, dopo aver colpito più volte con la propria borsa alcuni dipendenti delle Ferrovie prossimi alla partenza, ha causato l’interruzione del convoglio per quasi venti minuti. Alla donna è stato, altresì, notificato un ordine di allontanamento dallo scalo ferroviario per le successive 48 ore.