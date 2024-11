La Polizia di Stato disarticola una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti nel bagherese. Eseguite nove misure cautelari

Polizia di Stato. Nella giornata di ieri, a conclusione di una articolata attività d’indagine condotta da personale del Commissariato di P.S. “Bagheria”, è stata eseguita un’Ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imerese, con la quale sono state applicate

nove misure cautelari, di cui tre in carcere, (D.A.V. 32enne, N.G. 36enne, L.M.D. 28enne) e sei (G.A. 28enne, G.C.E. 33enne, A.S. 25enne, L.C.F. 48enne, T.G. 25enne, B.D. 35enne), con obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di presentazione alla P.G., ritenuti responsabili di fare parte di un sodalizio criminale dedito ai traffici illeciti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con base operative all’interno di un’abitazione di Bagheria in uso a due degli indagati.

Le risultanze investigative richiamate nel Provvedimento del Giudice scaturiscono da una precedente attività d’indagine svolta dal Commissariato di Bagheria nei confronti di uno degli odierni indagati, il quale, in concorso con altri due complici palermitani, già colpiti da una precedente O.C.C.C. (in atto ancora detenuti per la stessa causa), si era reso responsabile di una rapina a mano armata commessa in data 11 settembre 2023 ai danni del gestore di un distributore di carburanti di Casteldaccia.

L’attività investigativa avviata in relazione a detto ultimo episodio delittuoso ha disvelato, sin dalle prime battute, l’esistenza di un sodalizio criminale, operante in questo centro, i cui appartenenti, raggiunti dall’odierna Ordinanza, erano attivamente impegnati in una intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti dei numerosi assuntori che giornalmente, dal primo pomeriggio fino all’alba, si recavano presso il sito monitorato dagli investigatori per acquistare le dosi di droga.

Le indagini svolte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Bagheria sono state eseguite, oltre che con i tradizionali metodi investigativi, anche con l’ausilio di innovative tecnolgie per la captazione di conversazioni, nonché di video riprese, grazie alle quali è stato possibile ottenere importanti riscontri, in ordine alla responsabilità degli indagati. Di particolare rilievo le risultanze raccolte a carico di uno degli indagati che, nonostante si trovasse ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione di Bagheria, si occupava di rifornire settimanalmente di stupefacente un pusher che gestiva un’altra piazza di spaccio in un piccolo centro del palermitano, utilizzando come corrieri tre degli odierni indagati.

Al termine degli adempimenti di rito, così come disposto dall’A.G., le persone tratte in arresto, due delle quali in atto sottoposte al regime degli arresti domiciliari per altra causa, venivano condotte presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.

Giova precisare che gli indagati sono indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una eventuale sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza