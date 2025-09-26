La Polizia di Stato presenta il progetto “Care for Caring” : prevenzione tumore del seno – campagna di sensibilizzazione volta alle donne della Polizia di Stato

Questa mattina presso l’aula “Bignone” della Questura di Palermo è stato presentato il progetto “Care for Caring” campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno, volta al personale femminile della Polizia di Stato, alla presenza del Questore di Palermo Dr.Vito Calvino, il Vicario del Questore Dr.Alessandro Milazzo, il Dirigente Generale Medico della Polizia di Stato Dr.Mario Mazzotti, il Primo Dirigente Medico dell’Ufficio Sanitario della Questura di Palemo Dr. Pietro Fabio Bonura e del Dott. Brancato dell’Asp di Palermo.

L’iniziativa, ha altresi, visto il coinvolgimento diretto dei funzionari Medici della Polizia di Stato in forza all’Uffcio Sanitario Provinciale, che gestiranno la campagna di informazione, sensibilizzazione, e indagine clinico diagnostica del persoale in servizio sul territorio.

L’obiettivo, è quello di rafforzare, a partire dalle fasce più giovani, la cultura della prevenzione in generale e del calcinoma mammario nello specifico; infatti, come sottolienato dal Primo Dirigente Medico dell’Ufficio Sanitario di Palermo Dr.Pietro Fabio Bonura, intercettando la malattia al suo eserdio e ritardandone il più possibile la progressione si poterbbe beneficiare a pieno di tutte le nuove terapie che la ricerca sta mettendo a disposizione. Educare le giovani donne sul valore e l’mportanza della prevenzione in ogni fase della vita, siginifica promuovere la salute individuale all’interno della Polizia di Stato, per offrirne sempre più sicurezza alla collettività.

Grazie alla Collaborazione con l’ASP di Palermo il progetto sarà esteso a tutte le donne, non solo le appartenenti alla Polizia di Stato, che potranno prenotare le visite che si terranno il 10 Ottobre p.v. ad Isola delle Femmine e nei giorni del 14 e 15 Ottobre p.v. presso la Caserma “Pietro Lungaro”.