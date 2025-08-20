 La Polizia Ferroviaria nella settimana di Ferragosto in Lombardia: oltre 20.000 persone controllate, 93 denunce e 7 arresti

7 arrestati, 93 indagati, oltre 20.000 persone controllate, 38 sanzioni elevate, di cui 12 in materia di sicurezza ferroviaria ed un totale di 407 treni scortati;

questi i risultati dei servizi, intensificati durante la settimana di ferragosto appena trascorsa, da parte della Polizia Ferroviaria della Lombardia sui treni e nelle stazioni; in particolare su Milano Centrale dove maggiore è il flusso di viaggiatori e dove opera un articolato dispositivo nell’ambito del progetto ministeriale “Stazioni Sicure” che vede il concorso di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano.

I controlli, finalizzati alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario e a salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori, anche con il monitoraggio dei luoghi di deposito dei bagagli oltre che delle aree di maggiore afflusso e transito, ha visto gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati, altresì, con il servizio straordinario di controllo “Viaggiare sicuri”, pianificato dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma per il 13 agosto, nel corso del quale 126 operatori della Polizia Ferroviaria hanno vigilato 41 stazioni e controllato più di 470 bagagli. Tale dispositivo, integrato dall’impiego delle unità cinofile antidroga della Questura di Milano, ha consentito di sanzionare amministrativamente un trentottenne cittadino tedesco che occultava nella valigia 14,9 gr. di hashish, mentre un cittadino equadoregno, trovato in possesso 4,1 grammi di cocaina, è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Altresì, quattro persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state colte in flagranza dagli agenti in servizio antiborseggio all’interno della stazione di Milano Centrale mentre derubavano ignari turisti in transito e sono state arrestate per furto aggravato.

Altri due fermi sono stati operati nella stazione di Rho dove i poliziotti hanno rintracciato i responsabili di una rapina perpetrata a bordo di un treno ai danni di un ragazzo a cui, dopo essere stato aggredito, era stata asportata una collana in oro. Infine un ultimo arresto è avvenuto nei pressi della stazione di Rogoredo dove, nell’ambito delle attività di contrasto pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, un individuo, responsabile di danneggiamento, ha aggredito gli agenti ed è stato arrestato per resistenza.