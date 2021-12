La polizia indiana arresta l’uomo che ha rubato l’orologio di Maradona

Si tratta di un Hublot personalizzato dal valore di 26.500 dollari con foto, firma e maglia del Pibe de Oro, recuperato l’11 dicembre 2021 a Sivasagar, in India. Fermata una guardia giurata di 37 anni

La polizia indiana ha riferito questo sabato di aver recuperato un orologio rubato, personalizzato per Diego Maradona, e di aver arrestato un sospettato per il presunto furto dell’oggetto a Dubai. L’uomo, una guardia giurata di 37 anni, si chiama Wazid Hussain è sospettato del furto di un cimelio appartenuto a Maradona, ovvero un orologio Hublot personalizzato dal valore di 26.500 dollari. L’uomo finito in manette lavorava dal 2016 come guardia di sicurezza in un’azienda con sede a Dubai dove erano conservati i cimeli del Pibe de Oro. L’orologio in edizione singola ha una foto della stella del calcio incisa sul retro e porta la sua firma con la storica maglia numero 10. “Anche se ci sono molti orologi in edizione limitata disponibili, questo orologio è stato personalizzato per Maradona”, ha detto il sovrintendente della polizia Rakesh Roushan, citando le informazioni ricevute dalle autorità di Dubai. Il primo ministro dell’Assam, Himanta Biswa Sarma, ha affermato che la polizia locale ha trattenuto l’imputato dopo aver ricevuto una soffiata dagli omologhi a Dubai. La polizia, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha detto che l’uomo detenuto ha negato le accuse sostenendo di essere tornato in Assam ad agosto per prendersi cura del padre malato.

Com. Stam. /foto fonte “Sportello dei Diritti”