La Polizia Municipale di Marsala installa nuova segnaletica per limitare la velocità dei veicoli, prevenire guide imprudenti e spericolate

Con provvedimento della Polizia Municipale di Marsala è stata installata specifica segnaletica stradale volta a moderare la velocità dei veicoli, prevenire comportamenti di guida spericolata e disincentivare la sosta in aree non consentite.

Tutte imprudenze, generalmente rilevate in diverse arterie del territorio comunale, che mettono in pericolo gli utenti della strada, a cominciare dai pedoni e degli stessi conducenti dei veicoli. Al fine di migliorare la sicurezza pubblica, pertanto, l’Ordinanza del comandante Vincenzo Menfi (la n.446/2024) ha disposto la realizzazione della striscia continua centrale lungo alcune strade, rappresentante il limite invalicabile di corsia di marcia. Ne sono interessati tratti della via Salemi, nonché strade ubicate in diverse contrade e tratti comunali sulle provinciali SP 62 e 84. Nelle stesse zone saranno pure presenti strisce continue laterali, al fine di delimitare le carreggiate per una guida sicura. Su tutte queste arterie, inoltre, sarà installato il segnale di pericolo generico con la dicitura “Centro abitato, moderare la velocità”. In più, nei pressi del santuario di contrada Santo Padre delle Perriere apposita segnaletica indicherà la presenza di dissuasori di velocità (dossi). Infine, saranno realizzate strisce di attraversamento pedonale in via E. Del Giudice (in prossimità del Comando Polizia Municipale) e in via D. Alighieri (tra le vie Sirtori e Oberdan).

Com. Stam.