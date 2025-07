La Polizia ricorda il 33° anniversario della strage di via D’Amelio e la nipote di Emanuela Loi, poliziotta deceduta nella strage, scrive alla zia una lettera aperta

Ieri mattina, in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli, la Polizia di Stato ha ricordato il tragico evento alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La commemorazione, che ha visto la partecipazione dei familiari delle vittime, di autorità civili e militari, ha avuto inizio con la deposizione, da parte del Ministro dell’Interno, di una corona d’alloro presso la lapide in ricordo dei caduti posta all’interno dell’Ufficio scorte.

Successivamente, al termine della Santa Messa di suffragio, celebrata nella cappella della Caserma “Pietro Lungaro” dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Massimiliano Purpura, è stato proiettato, presso la Sala Corona, il docufilm “I ragazzi delle Scorte: Fabio” dedicato al poliziotto Fabio Li Muli, il più giovane tra gli agenti di scorta che persero la vita il 19 luglio 1992. L’episodio, che ripercorre la sua vita attraverso le voci delle sorelle Tiziana e Sabrina e della fidanzata Victoria Elena de Lisi, fornisce il ritratto di un ragazzo che credeva fortemente nella legalità e che non voleva essere un eroe ma solo un uomo giusto.

Per l’occasione Emanuela Loi, omonima nipote della poliziotta caduta, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cagliari, ha voluto ricordare la zia, pur non avendola mai conosciuta, con una lettera aperta nella quale esprime nei suoi confronti un sentimento d’orgoglio per l’esempio di coraggio e dedizione e riconosce come il suo estremo sacrificio le abbia insegnato il significato del senso del dovere e l’importanza di lottare per ciò che è giusto.