La presentazione del Team Technipes #inEmiliaRomagna a Faenza, grande partecipazione per salutare i 16 atleti in squadra nel 2025

Poco dopo l’avvio ufficiale delle gare è arrivato anche il momento della presentazione ufficiale del Team Technipes #inEmiliaRomagna, che si è tenuta l’8 marzo nel Salone dell’Arengo del Palazzo del Podestà, nel pieno centro storico di Faenza.

Una giornata conviviale che è stata anche occasione per una foto di gruppo in Piazza del Popolo a Faenza, città in cui ha sede il team guidato dal presidente Gianni Carapia fin dal 2019, anno di avvio del progetto nato da un’idea di Davide Cassani, promosso e sostenuto da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici.

Una formazione che negli anni ha consolidato la propria presenza nel mondo del ciclismo e che dal 2023 è tra le principali squadre Continental grazie al fattivo supporto dell’azienda emiliano-romagnola Technipes, con il presidente Raffaele Barosi e i fratelli, un vero e proprio team che porta avanti l’azienda fondata nel 1988 e che oggi è un punto di riferimento internazionale nel settore del confezionamento industriale di prodotti solidi, con esportazioni in tutto il mondo, dall’Europa a Estremo Oriente, Americhe e Africa e sedi a Dubai e in USA.

Al tavolo dei relatori nella giornata di presentazione Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, Davide Cassani, presidente APT Servizi Emilia Romagna e ideatore del progetto, Gianni Carapia, presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna, e Raffaele e Claudio Barosi in rappresentanza dell’azienda Technipes; a moderare la presentazione, il project manager del Team, Gian Luca Giardini.

“Un grande in bocca al lupo ai 16 atleti del Team Technipes #inEmiliaRomagna – ha dettoManuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna –, un progetto che sosteniamo come regione da sette anni e che tiene insieme una grande possibilità di crescita e di formazione professionistica dal punto di vista sportivo per questi ragazzi e il racconto della nostra regione attraverso un progetto di turismo e marketing territoriale. Abbiamo sempre cercato di investire nel turismo e nello sport anche come volano per raccontare quello che è l’Emilia Romagna e quali sono i suoi valori”.

“Quest’anno 16 corridori, tanti U23 e un Elite – ha sintetizzatoDavide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna e ideatore del progetto –. L’obiettivo è quello di cercare di far realizzare il loro sogno, cioè diventare professionisti. Una realtà emiliano.romagnola, con main sponsor emiliano romagnolo, perché l’Emilia Romagna come al solito è presenti in questo progetto nato sette anni fa per promuovere lo sport, per promuovere il turismo, perché i nostri ragazzi rappresentano una sorta di Ambassador che portano il nome dell’Emilia-Romagna in giro per l’Italia e per il mondo”.

“Dal 2023 siamo nel ciclismo – hanno ricordatoRaffaele e Claudio Barosi, intervenuti per conto dell’azienda Technipes, main sponsor del team – con questo gruppo di lavoro di cui condividiamo i valori e che abbiamo aiutato a crescere, consolidandosi. Oggi vediamo che questo team è tra le migliori realtà Continental e questo è uno stimolo a migliorare ancora. L’obiettivo della nostra azienda è di continuare al fianco del gruppo e crediamo nel progetto tecnico del team, lanciando tanti U23 al primo anno nella categoria per porre le basi per un ottimo anno anche nel 2026. Technipes è presente e siamo sicuri che avremo tanti bei risultati, vediamo come va la stagione e a fine anno faremo un bel bilancio”.

“Da quando siamo partiti nel mio studio, sviluppando l’idea di Davide Cassani e coinvolgendo Michele Coppolillo come direttore tecnico – ha conclusoGianni Carapia, Presidente Team Technipes #inEmiliaRomagna –, abbiamo sempre cercato di alzare l’asticella della credibilità della nostra squadra, unendo la crescita e la competenza al mantenimento di un gruppo di lavoro unito, pieno di amici e a trazione emiliano-romagnola. Cerchiamo di mantenere uno standard elevato su tutti gli ambiti perché questo ci consentirà di dare risposte ai nostri sponsor, che sono di grande prestigio ed investono in modo importante su di noi e a cui vogliamo dare i risultati che si aspettano”.

Un momento importante quello che ha coinvolto l’Amministrazione comunale di Faenza, con il Vicesindaco Andrea Fabbri e l’assessora allo Sport Martina Laghi, che ha voluto salutare l’avvio di stagione di una società sportiva che svolge a livello nazionale e internazionale un’attività, come quella ciclistica, particolarmente adatta alla promozione del territorio.

Tra le figure istituzionali e sportive di spicco presenti in sala, anche rappresentanti delle amministrazioni locali, il CT della Nazionale U23 Marino Amadori, i vicepresidenti del Comitato Regionale FCI Alessandro Spada e Franco Chini, il presidente del Comitato Provinciale FCI Carlo Vassura, gli organizzatori di gare locali, il professionista Manuele Tarozzi, l’Elite Emanuele Ansaloni, l’ex prof faentino Renato Laghi, oltre a numerosi sponsor del Team Technipes #inEmiliaRomagna.

Tra le significative novità 2025, l’utilizzo delle biciclette Pinarello (Dogma-F su strada e Bolide a cronometro), una partnership di grande spessore tecnico e che rende riconoscibili in nero e rosso anche le nuove divise, realizzate dal nuovo brand di abbigliamento ciclistico NEB18 che si caratterizza per l’impegno verso la qualità, con l’utilizzo di tessuti tecnici avanzati che assicurano traspirabilità, leggerezza e resistenza grazie alla nuovissima tecnologia Klimair. Tra i marchi presenti sulle maglie 2025, oltre a quelli indicati, spiccano anche la conferma di FTC e la new entry Caffè Borbone, importante azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato che già nel 2024 aveva avviato la sua collaborazione con il Team Technipes lanciando il 1° GP Caffè Borbone per Juniores (già in calendario nuovamente il 23 agosto 2025), a dimostrazione dell’impegno trasversale di Caffè Borbone nell’accompagnare i giovani “eroi quotidiani” del ciclismo nel proprio percorso di crescita e di vita.

Di pregio anche la nuova collaborazione con Salice per caschi (Gavia) e occhiali, mentre Biotex si conferma partner per abbigliamento intimo tecnico.

Anche nel 2025, infatti, il team è accompagnato da marchi di prestigio come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.

Particolarmente curiosa la presenza in sala del tifoso francese del team Pascal Feret, salutato con un applauso e giunto appositamente dalla Francia per assistere alla presentazione.

Nel corso della giornata i direttori sportivi Michele Coppolillo, Francesco Chicchi, Mauro Calzoni e Alberto Contoli hanno presentato i 16 atleti che compongono la formazione 2025. La rosa del team comprende: Tommaso Alunni (2005), Riccardo Archetti (2005), Luca Bagnara (2003), Thomas Bolognesi (2006), Samuele Bonetto (2003), Adam Bronakowski (2006), Alessandro Cattani (2005), Pietro Dapporto (2005), Matteo Gabelloni (2006), Luca Martignago (2002), Marco Martini (2005), Leonardo Meccia (2006), Filippo Omati (2005), Nicholas Scarpelli (2004), Pietro Sterbini (2005), Ivan Toselli (2006).

Il progetto sportivo del team ha visto ottimi risultati nei primi sei anni di attività, con 25 vittorie, una decina di convocazioni in Nazionale, culminate nel 2025 con la vittoria di Ludovico Crescioli in maglia azzurra in una tappa del Tour de l’Avenir (la più prestigiosa gara a tappe al mondo per U23), e il passaggio di tre atleti a squadre Professional (Tarozzi nel 2022, Monaco nel 2024 e Crescioli nel 2025).

L’esordio ufficiale è avvenuto in Algeria a febbraio e le prime gare hanno già portato i ragazzi a sfidare anche i professionisti, confermando l’ambizione della squadra di competere ad alti livelli.

La stagione 2025 si presenta già piuttosto interessante anche dal punto di vista sportivo: i risultati hanno sorriso da subito, con oltre 10 piazzamenti in top-5 nelle prime tre settimane di gare in Algeria (unico team italiano presente) e in Italia, un buon viatico che si unisce alla presenza di prestigiosi sponsor e partner tecnici per portare avanti un progetto di qualità che, a livello di staff e professionalità, ha pochi eguali tra i pari livello nel mondo.

Com. Stam.