Evento formativo nazionale 15 aprile 2021, 09:00 – 13:00 22 aprile 2021, 09:00 – 13:00 Il dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con il CESIE, è lieto di invitarvi a due giornate di confronto e approfondimento volte a meglio conoscere le dinamiche, i pregiudizi e le iniziative portate avanti per contrastare l’omo-lesbo-bi-transobia; affrontando la tematica sotto diverse prospettive (giuridiche, culturali, comunicative) e con una particolare attenzione al lavoro portato avanti negli ultimi anni per costruire un ambiente lavorativo e di apprendimento accademico inclusivo e rispettoso di tutte le identità che lo compongono.

I due appuntamenti, che si terranno nelle mattinate del 15 e 22 aprile 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, saranno caratterizzati da diversi interventi da parte di esperti ed esperte della tematica, e verrà lasciato ampio spazio al dibattito e al confronto con il pubblico.

Le due giornate sono organizzate all’interno del progetto europeo HEI4Diversity – Building Capacities to Prevent and Respond to any Form of Violence against the LGBTQI+ community in Higher Education Institutions in Europe, finanziate dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea (2019-1-ES01-KA203-064121).

Calendario degli interventi

Giovedì 15 aprile

Apertura dei lavori, introduzione alla giornata e benvenuto:

Prof. Michele Cometa, Direttore Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo – Saluti istituzionali

Prof.ssa Giulia Letizia, Presidente CUG (Comitato Unico di Garanzia), Università degli Studi di Palermo – Introduzione ai lavori

Prof. Cirus Rinaldi, referente progetto HEI4Diversity, Università degli Studi di Palermo – Introduzione al progetto e alla giornata

Erica Caredda, referente progetto HEI4Diversity, CESIE – Introduzione al progetto e alla giornata

Antonio Rotelli (avvocato, Università di Udine) – La non discriminazione e l’inclusione delle persone con riferimento all’orientamento sessuale e all’identità di genere

Massimo Prearo (Centro di ricerca PoliTeSse – Università di Verona) – Teoria gender, cos’è, da dove viene, perché ne parliamo, quali effetti

Claudio Cappotto (Centro Sinapsi, Università Federico II, Napoli – Università degli Studi di Palermo) – Azione di contrasto dell’omo-lesbo-bi-transfobia nei contesti universitari

Francesco Lepore (giornalista de Linkiesta.it) – «La peste arcobaleno»: la crociata anti-LGBTQI+ nella Polonia di Kaczyński

Mariella Popolla (Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Genova) – Sotto gli occhi di tutti. Nuove forme di violenza online

Intervengono: gruppo di rappresentanza studentesca del costituendo Comitato LGBTQI+ dell’Università degli Studi di Palermo

Giovedì 22 aprile

Giacomo Viggiani (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia) – I crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

Pasquale Quaranta (giornalista, fondatore dell’Osservatorio Media e Omosessualità) – LGBTQI+ e media: comunicare senza discriminare

Claudio Cappotto (Centro Sinapsi, Università Federico II, Napoli – Università degli Studi di Palermo – Azione di contrasto dell’omo-lesbo-bi-transfobia nei contesti universitari

Mariella Popolla (Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Genova) – Sotto gli occhi di tutti. Nuove forme di violenza online.

Avarino Caracò (fotografo) – La Crisalide e le Lantane, diario di un uomo cisgender

Intervengono: gruppo di rappresentanza studentesca del costituendo Comitato LGBTQI+ dell’Università degli Studi di Palermo

Iscrizione

È possibile iscriversi attraverso il seguente modulo: https://forms.gle/SWZNTKTmxmX1zK7a6.

Si riceverà un’email di conferma con il link per poter accedere all’incontro.

La partecipazione è libera e gratuita; è inoltre possibile partecipare a entrambi o a uno solo degli incontri.

Infine, verranno rilasciati i certificati di partecipazione a chiunque ne faccia richiesta al momento dell’iscrizione.

Com. Stam.