La prima guida per le imprese su come affrontare i controlli sui crediti d’imposta 4.0

Il libro “Crediti d’imposta 4.0. Strategie e strumenti per affrontare i controlli ed evitare le sanzioni”, scritto dai commercialisti siciliani Roberto Triolo e Salvatore Lo Bue, fondatori di Ransomtax, offre una guida pratica per le imprese italiane sulla corretta gestione dei crediti d’imposta legati al piano Industria 4.0. Prefazione dell’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino.

Una guida pratica per supportare le imprese italiane nella gestione dei crediti d’imposta legati al piano Industria 4.0 e nella prevenzione delle sanzioni, prima e durante la fase dei controlli sulle rendicontazioni. Pubblicato da Contanima, arriva in libreria il volume “Crediti d’imposta 4.0. Strategie e strumenti per affrontare i controlli ed evitare le sanzioni”, scritto da Roberto Triolo e Salvatore Lo Bue, fondatori e amministratori di Ransomtax, società di consulenza per imprese specializzata in fiscalità e finanza agevolata.

I due professionisti siciliani hanno voluto mettere a fattor comune l’esperienza maturata su oltre 200 casi, tra contenziosi e controlli, gestiti dalla loro società. Il volume, disponibile in libreria e nei principali store online, nasce dalla necessità di fornire alle aziende strumenti operativi per dare consapevolezza rispetto ai rischi collegati all’utilizzo dei crediti d’imposta, correggere eventuali errori, minimizzare il rischio di sanzioni in caso di controlli fiscali legati alle agevolazioni del piano nazionale Industria 4.0: i crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo, la formazione 4.0 e gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Con un linguaggio accessibile e privo di tecnicismi inutili, gli autori hanno illustrato i principali errori commessi dalle imprese nelle rendicontazioni e le più ricorrenti eccezioni sollevate dagli uffici nell’ambito dei controlli, offrendo suggerimenti utili e prontamente utilizzabili per ravvedersi e mettersi al riparo.

La prefazione è stata curata dall’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino, docente di diritto tributario all’Università Lumsa.

“Abbiamo scritto questo libro per colmare un vuoto di consapevolezza – spiega Roberto Triolo – che frequentemente riscontriamo nelle aziende. Troppo spesso l’automaticità dei crediti d’imposta 4.0 è stata interpretata come una garanzia priva di rischi, ma la realtà è ben diversa. La nostra esperienza dimostra che la gestione superficiale di questi strumenti può condurre a situazioni critiche con conseguenze economiche e legali importanti per gli imprenditori, che in tanti casi si traduce in una seria minaccia alla continuità aziendale”.

“L’intento principale del libro – aggiunge Salvatore Lo Bue – è quello di prevenire le problematiche legate ad un uso non corretto dei crediti d’imposta 4.0. Il nostro auspicio è che gli imprenditori comprendano l’importanza di un approccio rigoroso e proattivo nella rendicontazione e gestione documentale, evitando errori comuni che possono essere disastrosi in fase di controllo e non difendibili in caso di contenzioso”.

Nei vari capitoli, vengono affrontati temi cruciali come le modalità dei controlli fiscali, le strategie di difesa in caso di contestazioni e gli errori da evitare. Con un approccio chiaro e operativo, gli autori forniscono anche consigli pratici su come le imprese possano prepararsi al meglio per eventuali ispezioni, sia a livello documentale sia organizzativo.

