La prima Italia’s First Drag Superstar di Drag Race Italia è la statuaria Elecktra Bionic

È stata una finalissima tra balli, trucchi sfavillanti, commozione, quella che ha incoronato il 23 sera su discovery+ Elecktra Bionic come vincitrice assoluta della prima edizione italiana di “Drag Race Italia”. Look stravaganti, ospiti, sfilate, lip-sync e ultime performance all’insegna della totale liberta’ di espressione hanno reso arduo il compito dei giudici di decretare la prima vincitrice italiana del talent fenomeno di costume internazionale creato dalla star USA RuPaul. Come premio, Elecktra firmerà la propria collezione MAC Cosmetics di prodotti in edizione limitata, diventando ambassador del brand.

Classe 1994, la giunonica Elecktra Bionic è originaria di Torino dove 9 anni fa inizia a frequentare i locali più scintillanti e da lì comincia la sua passione per l’arte Drag. Posata, misurata, ironica, elegante, versatile e con una voce calda e avvolgente Elecktra ha un’ossessione per i dettagli ed è sempre pronta a mettersi in gioco poiché con la sua mimica facciale e presenza scenica ha battuto tutte le sue avversarie.

A onor del vero, la Bionic ha avuto non poco filo da torcere nell’aggiudicarsi il titolo di Italia’s First Drag Superstar: le altre tre finaliste, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba hanno sfoderato talento, carisma, coraggio e eleganza per raccogliere i consensi della drag queen Priscilla, l’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, l’influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi, e l’ospite di puntata Ambra Angiolini.

Nel corso delle puntate, le otto concorrenti della prima edizione – Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba – hanno travolto piacevolmente i giudici tra performance spettacolari, outfit scintillanti e make-up incredibili.

“DRAG RACE ITALIA” è un format di proprietà di World of Wonder, prodotto da Ballandi disponibile in esclusiva per l’Italia solo su discovery+ e dal 9 gennaio in prima serata su Real Time. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Prodotto da Ballandi – Showrunner: Dimitri Cocciuti – Autori: Susanna Blättler, Yuri Grandone, Francesco Megalizzi – Per Tommaso Zorzi: Gabriele Parpiglia – Regia di Marco Manes – Dop Marco Brindasso – Scene Francesco Mari – Produttori esecutivi: Claudio Tarquini per Ballandi.

Com. Stam./foto