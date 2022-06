La provincia di Trapani al primo posto in Sicilia per i Patti per la lettura

«Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici – così diceva Giacomo Leopardi. Ed è proprio per questo che nascono i Patti per la lettura: perché i libri sono un volano di conoscenza.

Ma sono anche reti, strumenti di benessere, moltiplicatori di scambi e di partecipazione attiva, aggregatori di componenti sociali», così afferma Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

Il valore strategico e sinergico dei libri, da sostenere attraverso un’azione congiunta di soggetti pubblici e privati sui territori, è stato al centro della Tavola Rotonda sui festival e le rassegne letterarie della Provincia di Trapani, che si è svolta nei giorni scorsi a Marsala, a cui ha partecipato anche l’assessore d’Alì. La Tavola Rotonda è stata organizzata nell’ambito del Festival “38° Parallelo – Tra libri e cantine”, in collaborazione con BiblioTp la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani, il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e la Biblioteca sociale Otium, presso cui si è tenuto l’incontro. I lavori della Tavola Rotonda sono stati introdotti dalla professoressa Paola Dubini dell’Università Bocconi, illustre ospite del Festival.



Le rappresentanti e i rappresentanti di diciassette rassegne e festival letterari della provincia di Trapani hanno deciso di creare una rete di collaborazione per ottimizzare il loro lavoro di promozione e divulgazione della cultura del libro.

L’intento della rete è quello di creare sinergie per realizzare programmi e contenuti condivisi ottimizzando le risorse a disposizione, scambiare informazioni e dati, partecipare a bandi, programmare eventi sull’intero territorio trapanese durante tutto l’anno.

«Per la prima volta la provincia di Trapani identifica nei libri il collante di intere comunità. Capace di rilanciare i territori, e costruire una società aperta e inclusiva. Con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale abbiamo voluto sostenere la realizzazione di una mappa che promuove tutti i festival letterari dei nostri territori» – così continua l’assessore.

Nei giorni scorsi si sono svolti, altresì ad Assisi, a cura del Centro per il libro e la lettura, gli Stati generali dei Patti per la lettura: un momento di riflessione e scambio sui Patti per la lettura. Nell’ambito dell’evento si è discusso di come Regioni e Comuni possano collaborare nella pianificazione dei Patti locali e regionali e di quali possano essere i passi da compiere per costituire reti capillari e sostenibili per la promozione della lettura.

In tal senso era presente la Regione Siciliana che ha elencato gli interventi messi in atto per la diffusione e lo sviluppo della cultura in Sicilia. «I dati confermano che la Sicilia è al quinto posto per i Patti per la lettura, nella classifica nazionale, e la provincia di Trapani è al primo posto e fra le poche, a livello nazionale, ad avere sottoscritto dei Patti Intercomunali, facendo rete fra i comuni. Nell’ambito della conferenza è stata indicata la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani come molto attiva nelle azioni di promozione della lettura ed è stato fatto riferimento al calendario comune delle Rassegne e festival letterari del nostro territorio. Ritengo che questo sia una grande soddisfazione per tutti e che sia frutto di un lavoro di squadra fatto con impegno e dedizione. Il prossimo step sarà la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2023» – così conclude Rosalia d’Alì.

Il calendario delle rassegne e festival letterari della provincia di Trapani, in programma nei prossimi mesi:

38° parallelo, tra libri e cantine

Marsala

23-29 maggio 2022

Alcamo Book

Alcamo

26-29 Maggio 2022



Festival Contaminazioni

Castellammare del Golfo

8-11 Luglio 2022



Letture nel chiostro

Partanna

agosto-settembre 2022



In…chiostro d’autore

Mazara del Vallo

luglio-agosto 2022



Incontri con gli autori

Selinunte

Luglio 2022



Saliber Fest

Salemi

Dal 27 al 30 luglio 2022



SiciliAmbiente Film Festival

San Vito lo Capo

11-16 luglio 2022



Orestiadi di Gibellina

Gibellina

8 luglio – 7 agosto 2022



Il mare colore dei libri

Marsala

22, 23 e 24 luglio 2022



Trapanincontra

Trapani

1 luglio-9 luglio-14 luglio-21 luglio-25 luglio-5 agosto-9 agosto 2022



Terrazza d’autore

Valderice



luglio-agosto 2022



Un Borgo di Libri ed Autori

Custonaci

21, 28 luglio – 4, 18 agosto 2022



Chiostri d’autore – Otiosa Estate

Marsala

21 giugno – 21 settembre 2022



Libri, autori e bouganville

San Vito lo Capo

6-8-20-24-28 Luglio

2-6-8-10- 13-18- 24-26 Agosto 2022



Scontriniana: oltre la musica

Trapani

Settembre- ottobre 2022



Libri e letture di qua e di là dal mare

Marettimo

giugno-settembre 2022



Conversazioni d’autore

Scopello

22 Luglio, 29 Luglio, 5 Agosto, 12 Agosto 2022



I Patti per la lettura sono i seguenti:

Patto intercomunale per la lettura di Trapani, Marsala, Partanna, Castelvetrano; Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice; Patto intercomunale per la lettura di Trapani e dei Comuni Elimo Ericini; Patto locale per la lettura di Marsala, Patto locale per la lettura di Castelvetrano, Patto locale per la lettura di Partanna.



A questo link è possibile consultare la mappa con tutte le rassegne e i festival letterari della provincia di Trapani:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1H1ee_VLCk9y4DLKn3pIm_mDnanaXQsiR&hl=it&ehbc=2E312F

