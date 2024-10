La Quinta Camminata antiviolenza di V.I.O.L.A.

NON CHIUDERE GLI OCCHI” è lo slogan in testa alla Quinta Camminata della Rete Antiviolenza V.I.O.L.A. Adda Martesana, che sabato 27 ottobre alle ore 9.00 coinvolgerà i cittadini di Carugate, Liscate, Segrate e Pozzo D’Adda.

L’idea della camminata è ormai una manifestazione che, nata nel 2019, porta avanti gli obiettivi di aggregare, promuovere e sensibilizzare alla lotta contro violenza di genere. La Fondazione Somaschi ONLUS gestisce infatti V.I.O.L.A: una ricca e salda rete di operatrici esperte, avvocati, psicologhe e volontarie provenienti da tutto il territorio. Eventi come questo rappresentano momenti fondamentali per creare coesione nelle comunità responsabilizzando a ogni livello i cittadini: un vero atto d’amore verso le proprie colleghe, amiche, sorelle, madri e vicine di casa.

AUMENTANO GLI ACCESSI

Nel 2024 la rete ha registrato oltre 200 accessi, un numero in crescita rispetto all’anno precedente. Sebbene possa sembrare paradossale festeggiare, il dato rappresenta per la Rete una vittoria: “siamo riusciti a raggiungere e aiutare un numero sempre maggiore di persone, impossibile ignorare gli episodi di violenza, anche molto gravi, tra cui veri femminicidi, come quello avvenuto qualche anno fa proprio a Pozzo D’Adda”, dice la portavoce di V.I.O.LA.. Il 70% delle donne che si sono rivolte a noi ha chiesto e ricevuto un aiuto concreto, fatto di assistenza legale e consulenza operativa.

Alla Conferenza Stampa sono presenti per i 4 Comuni alcuni rappresentanti selezionati: la Consigliera Silvana Cagni ed il Sindaco Lorenzo Fucci (Liscate), Ass.ra Barbara Bianco(Segrate), Ass.re Piergiorgio Comelli (Carugate). Presenti anche i principali sponsor: la Dott.ssa Daniela Sula e il Dott. Alessandro Gamardella (Carrefour), Marco Conca, Direttore de La Gazzetta della Martesana, Alessia De Leo (Carosello) ed il Consigliere BCC Milano, Sergio Facchinetti.

CORO DI VOCI PER V.I.O.L.A.

L’ Ass.ra Barbara B. sottolinea che “Quest’anno Segrate ospiterà per la prima volta la camminata con grande felicità. Per il nostro territorio è fondamentale formare e sensibilizzare i cittadini affinché riconoscano le forme di disagio e intervengano prontamente. Il nostro obiettivo sarà abbattere ogni ostacolo che impedisce il pronto intervento in situazioni di disagio.”Piergiorgio C. Ass.re di Carugate aggiunge: “Abbiamo pensato di coinvolgere le scuole, oltre alle associazioni territoriali, attraverso progetti di sensibilizzazione che possano includere anche i più piccoli.” L. Fucci (Liscate) conclude: “Prevenzione, Protezione, Punizione. La regola delle P: vogliamo porre l’attenzione sulle forze dell’ordine, ringraziando le autorità di Pioltello che fin da subito si sono dimostrate ricettive ed interessate ai progetti”.

Tra gli sponsor, La Gazzetta Martesana partecipa con orgoglio anche quest’anno e lascia posto agli interventi dei rappresentati di Carrefour, azienda che ha avviato campagne interne per sensibilizzare i propri dipendenti, sottolineando quanto famiglia e lavoro siano interconnessi e spesso specchio di situazioni di forte disagio. Anche da Carosello arriva la spinta in questa direzione, azienda che si unisce come sponsor per supportare la comunità in modi sempre più strategici. Infine BCC Milano, con lo stesso impegno, sostiene l’iniziativa e prevede ulteriori occasioni per promuovere la cultura della denuncia della violenza di genere.



di Marika Prudenzano

Foto https://paroleedintorni.it