La Regina delle Nevi dal 22 novembre 2025 al 17 gennaio 2026al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano

La fiaba di Andersen si trasforma in un musical poetico e visionario firmato Nadia Scherani, protagonisti gli allievi ed ex allievi della Musical Academy Milano.

Dal 22 novembre 2025 al 17 gennaio 2026, il Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano presenta La Regina delle Nevi, musical scritto, diretto e coreografato da Nadia Scherani, ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen e rielaborato in una narrazione che intreccia immaginazione, simboli e nuove prospettive. L’opera invita gli spettatori in un viaggio emozionante tra amicizia, amore fraterno, coraggio e vulnerabilità, costruendo un racconto in cui la magia si fonde con il linguaggio teatrale contemporaneo.

Sul palco si esibiscono dieci performer, tra allievi ed ex allievi della Musical Academy Milano, selezionati attraverso un accurato processo di audizioni che ha privilegiato la capacità di trasmettere energia, carisma e autenticità.

Lo spettacolo, in atto unico della durata di circa un’ora e un quarto, intreccia le origini della storia di Andersen con una nuova trama che conduce i protagonisti a esplorare sé stessi e il valore dell’accettazione. Come frammenti di un puzzle, le scene si compongono attraverso piccole illuminazioni che offrono al pubblico non una singola morale, ma una costellazione di significati intrecciati ad altre fiabe. La Regina delle Nevi diventa così una riflessione poetica sul tempo, sulla crescita e sulla forza che nasce anche dalla fragilità.

La messa in scena si avvale di proiezioni che accompagnano gli spettatori nei diversi ambienti del racconto, creando un linguaggio visivo fluido e dinamico. Lo spettacolo supera la quarta parete e invita il pubblico a partecipare, trasformando la visione in un’esperienza condivisa e interattiva. La colonna sonora comprende una decina di brani editi, alternando momenti di intensità emotiva ad altri più leggeri e divertenti, capaci di sorprendere anche il pubblico adulto.

Con La Regina delle Nevi, la Musical Academy Milano conferma la propria vocazione formativa e produttiva, offrendo a giovani interpreti l’occasione di confrontarsi con un progetto professionale di ampio respiro, dove tecnica, creatività e passione si fondono in un linguaggio teatrale universale.

Gli spettacoli sono programmati il sabato e la domenica, al mattino e al pomeriggio, con repliche straordinarie infrasettimanali durante il periodo natalizio. La visione è consigliata dai 6 anni.



Biglietti e informazioni su: www.teatronazionale.it – www.ticketone.it

Biglietteria Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

Via Giordano Rota 1 – 20149 Milano

Aperta da martedì a domenica dalle 14.00 alle 19.00

Per info: boxoffice@teatronazionale.it e WhatsApp al numero 344.199.66.21

Su Instagram e Facebook @teatronazionale

Com. Stam. + foto