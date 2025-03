La Ribelle di Marineda di Emilia Pardo Bazán: un romanzo di ribellione sociale e femminile che rompe le catene della società patriarcale

Emilia Pardo Bazán conquista l’Italia con un’opera potente e attuale

che arricchisce la collana “Le Sibille” di Bonfirraro

Un grido di libertà e di emancipazione femminile risuona forte ne La Ribelle di Marineda, il romanzo della scrittrice spagnola Emilia Pardo Bazán, tradotto magistralmente da Fabiana Chillemi e pubblicato da Bonfirraro Editore. Un capolavoro che arricchisce la collana Le Sibille, dedicata alle voci femminili che hanno saputo sfidare i confini del loro tempo. Nelle migliori librerie e store on line dal 21 febbraio.

Un romanzo di rivoluzione interiore e sociale. Ambientato nella Spagna del XIX secolo, La Ribelle di Marineda racconta la storia di Amparo, giovane operaia della Fabbrica di tabacchi di Marineda, che osa sfidare le convenzioni sociali con una forza d’animo e una determinazione fuori dal comune. Emilia Pardo Bazán, pioniera del femminismo letterario, dipinge un affresco sociale vivido e attuale, in cui la lotta per l’emancipazione femminile si intreccia con il fervore politico della Rivoluzione di Settembre del 1868.

La protagonista, Amparo, incarna il coraggio e la determinazione di una donna che non si lascia piegare dalle avversità. Cresciuta in un contesto di povertà e ingiustizia sociale, si ribella non solo alle condizioni oppressive del suo lavoro, ma anche ai pregiudizi di una società patriarcale che tenta di soffocare la sua voce. Il suo spirito indomito la porta a lottare per la propria indipendenza e per il diritto di esprimere liberamente le sue idee. “Chi vedeva quei cannoni dorati, leggeri e di poco valore come le illusioni dell’infanzia, non poteva immaginare il faticoso lavoro che c’era dietro”, scrive la Pardo Bazán, offrendo uno spaccato realistico della vita operaia del tempo e denunciando le ingiustizie sociali con una potenza narrativa straordinaria.

L’editore Salvo Bonfirraro sottolinea l’importanza di quest’opera: “Emilia Pardo Bazán ha saputo dare voce a una donna straordinariamente moderna per il suo tempo. La pubblicazione di questo romanzo nella collana Le Sibille vuole non solo rendere omaggio a un’autrice rivoluzionaria, ma anche offrire ai lettori un’opera che parla di libertà, uguaglianza e coraggio, temi quanto mai attuali”. Bonfirraro evidenzia inoltre come La Ribelle di Marineda rappresenti un ponte tra passato e presente, offrendo ai lettori un messaggio di emancipazione che risuona ancora oggi con straordinaria forza.

Un omaggio alla forza delle donne. Con La Ribelle di Marineda, la collana Le Sibille continua il suo viaggio attraverso le molteplici sfaccettature della femminilità, celebrando le autrici che hanno saputo sfidare gli schemi prestabiliti. “Questa traduzione ha rappresentato per me una sfida e un onore”, dichiara Fabiana Chillemi, “Portare in Italia la voce di Emilia Pardo Bazán significa far conoscere una donna che, con il suo coraggio e la sua penna, ha lottato per i diritti femminili ben prima del suo tempo”. La traduttrice sottolinea l’attualità del messaggio di emancipazione femminile del romanzo, spiegando come le parole di Pardo Bazán siano ancora oggi uno strumento potente per combattere stereotipi e pregiudizi.

Il realismo con cui Emilia Pardo Bazán descrive la vita quotidiana di Marineda, una città vibrante ma intrappolata in rigidi schemi sociali, è un altro elemento di forza del romanzo. L’autrice non si limita a raccontare la storia di Amparo, ma offre al lettore un affresco vivido della società spagnola del XIX secolo, denunciandone ipocrisie e ingiustizie. “Tacere è lecito, fingere no”, afferma l’autrice nel prologo, dichiarando apertamente la sua scelta di rappresentare la realtà senza edulcorazioni né compromessi.

Una collana che dà voce alle donne di ieri e di oggi Le Sibille, tributo alla forza e alla diversità delle esperienze femminili, abbatte i confini della letteratura di genere per abbracciare la ricchezza delle voci femminili. La Ribelle di Marineda si unisce a questo coro potente, donando nuova linfa a una collana che si conferma punto di riferimento per chi cerca storie di donne forti e rivoluzionarie. Questa collana non si limita a riproporre grandi opere del passato, ma le reinterpreta per il pubblico contemporaneo, offrendo chiavi di lettura nuove e attuali.

La pubblicazione de La Ribelle di Marineda testimonia ancora una volta l’impegno di Bonfirraro Editore nella valorizzazione delle voci femminili e nella promozione di una letteratura di qualità, coraggiosa e libera da stereotipi.

L’AUTRICE

Emilia Pardo Bazàn (1851-1921) è stata una scrittrice spagnola di grande influenza nel XIX e XX secolo, particolarmente nota per il suo ruolo nel movimento naturalista spagnolo. Nata a La Coruña, ha prodotto una vasta opera letteraria che include romanzi, racconti e saggi critici, affrontando tematiche sociali e politiche con uno sguardo acuto e innovativo. Fu anche una fervente sostenitrice dei diritti delle donne e dell’istruzione femminile, considerata una precorritrice del femminismo spagnolo. Autrice prolifica, la sua eredità è ancora oggi celebrata in tutto il mondo, ritenuta una delle autrici più importanti della letteratura spagnola.

BONFIRRARO EDITORE:

“La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…”: questa la massima sposata dall’editore Salvo Bonfirraro, che ama guardare lontano, assecondando la sua innata e incondizionata curiosità, trasmessa anche al figlio Alberto, responsabile del settore marketing dell’azienda. Ogni volume – narrativa, poesia, saggistica, storia, letteratura straniera – pubblicato da questa casa editrice indipendente racchiude una scoperta, un’idea, un nuovo modo di guardare e valutare il mondo e il nostro tempo.

Il catalogo dell’editore può essere consultato in tutte le librerie d’Italia, negli store on-line e sul proprio sito http://www.bonfirraroeditore.it/

SCHEDA LIBRO

Titolo: La ribelle di Marineda

Autore: Emilia Pardo Bazàn

Editore: Bonfirraro editore

Pagine: 304

Formato: 13,5×19 cm

Isbn: 978-88-6272-323-7

Prezzo: 18,00 €

