La ricerca con il sostegno del volontariato può fare tanto quando si parla di drepanocitosi- Incontro alla Lumsa Palermo

La ricerca con il sostegno del volontariato può fare tanto quando si parla di drepanocitosi : questo il messaggio trasmesso agli studenti presenti in Aula Luigia Tincani all’ Università Lumsa di Palermo in occasione della presentazione del romanzo ” Sangue a falce” del dott. Giovan Battista Ruffo Direttore del Reparto di Ematologia e Talassemia dell’ Ospedale Civico di Palermo.

L’ evento moderato dall’ avv. Silvana Paratore componente del Direttivo dell’ Avis di Falcone e legale esperto di politiche sociali, è stato promosso dall’ avis Provinciale di Palermo di concerto con l’ Avis Regionale Sicilia, Università Lumsa Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione. Un testo quello del dott. Ruffo redatto con precisione diagnostico-terapeutica e grande umanità. Occorre ragionare sull’ ambito della ricerca per sollevare le coscienze ha esordito il prof. Salvatore Requirez autore della prefazione ed oggi Docente di organizzazione dei servizi Sanitari. Ad ospitare l’ iniziativa patrocinata dal Comune di Palermo, dall’ Anci Sicilia, dall’ UCID, dall’ AIDU, dall’ AIL Palermo Trapani, dall’ Admo, dall’ Avis comunale di Falcone e dalla Fasted Messina onlus, l’ Università Lumsa ateneo fortemente impegnato nell’ educazione dei giovani e dei futuri professionisti . I saluti istituzionali sono stati portati dal prof. Roberto Foderà nella duplice veste di docente universitario e di Presidente avis provinciale di Palermo che ha ringraziato gli intervenuti affermando come il romanzo ” Sangue a falce” offra interessanti spunti di riflessione su temi di grande attualità come la donazione del sangue, l’ immigrazione clandestina, su scienza e dogmi religiosi. L’ evento di oggi ci induce a ribadire con forza l’ importanza dei valori dell’ Accoglienza e della solidarietà in una societa’ in cui è necessario che ognuno faccia la sua parte ha dichiarato il Presidente regionale Avis Sicilia Salvatore Calafiore. Donare non è solo una questione sanitaria, è un gesto civico di responsabilità. È tempo, è ascolto ha aggiunto il consigliere regionale avis Sicilia Pasquale Bucolo. Sulle iniziative portate avanti da Avis Nazionale è intervenuto il Consigliere nazionale Vito Puccio presente in aula Tincani. Sui numeri e sulle criticità riscontrate nell’ attività di raccolta sangue si è soffermata la Direttrice del centro trasfusionale sangue Dottssa Maria Luisa Ventura che ha riconosciuto il valore dell’ impegno portato avanti con grandi sacrifici dall’ Associazione volontari italiani sangue. Di aspetti di diritto internazionale sulla donazione di sangue da parte di immigrati e sull’ aumento di pazienti affetti da anemia falciforme a causa di flussi migratori, contenuti nel romanzo del dott. Ruffo è intervenuto il docente di Diritto dell’ Unione Europea prof. Marco Evolo . Compito del medico è quello di fare informazione e prevenzione ha detto l’ autore Giovan Battista Ruffo che dopo il suo primo libro Mettiamo l’ acqua rossa. Vivere la Talassemia, percorre con Sangue a falce un percorso interiore che attraverso la scrittura, narrando le storie di pazienti drepanocitici e tracciando le linee di un delitto che incuriosisce i lettori, ci ricorda che la malattia non è solo questione biologica ma anche sociale e culturale. Straordinaria la descrizione della ” bellezza struggente della città di Palermo” citata più volte nelle pagine del romanzo con dovizia di particolari che consentono al lettore di conoscere il patrimonio artistico- culturale, le singole vie, riti e tradizioni del capoluogo siciliano. Toccante la testimonianza del Vicepresidente della Fasted Messina onlus associazione di talassemici, Giacomo Tandurella che ha ringraziato i donatori di sangue che consentono ai pazienti affetti da drepanocitosi, le cosiddette trasfusioni salvavita . All’ evento presenti l’ editore Macaione Spazio cultura edizioni, Simona Pantaleone dell’ Admo sez. Palermo, il Maggiore Alfonso Terrone in rappresentanza della Direzione investigativa antimafia di Palermo, il Ten. Col. Antonino Duca del Comando militare Esercito Sicilia, il Maggiore Zasa Christian del corpo militare ACISMOM Esercito, il Maggiore Conte Vito Davide del centro selezione esercito Palermo, l’ Ispettrice del Comitato di Palermo della Croce Rossa italiana Capitano sorella Elena Lo Presti.

Com. Stam. + foto