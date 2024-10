La RO racing a Sanremo con i suoi assi Andreucci, Dei Ceci, Rendina, Da Zanche e Mannino

Il Rally di Sanremo attribuirà gli ultimi titoli italiani rally sia per le auto moderne sia per le storiche. In Terra Ligure, a nutrire speranze di successo, ci saranno: Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, in lizza per il titolo Junior e Natale Mannino, in coppia con Giacomo Giannone per l’assoluto riservato alle storiche.

Ambizioni di vittoria, nelle due gare valide anche per l’Europeo, per Paolo Andreucci in coppia con Rudy Briani e Lucio Da Zanche in gara con Lele De Luis.

I Rally di Sanremo con le sue strade dal fascino intramontabile è pronto a incoronare gli ultimi campioni delle due massime serie rallystiche italiane: il Campionato Italiano Assoluto Rally e il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La gara, che è valida anche per le due serie continentali, vedrà da oggi fino a domenica venti ottobre, gli equipaggi della scuderia Ro Racing tra i sicuri protagonisti.

Tra le moderne il plurititolato Paolo Andreucci, in coppia con Rudy Briani, su una Skoda Fabia RS gommata Mrf Tyres, proverà a concludere in bellezza una stagione parca di soddisfazioni. Nel Campionato riservato ai giovani, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, a bordo della loro Renault Clio Rally5 seguita da Motorsport Italia, cercheranno di lanciare il loro ultimo attacco al titolo che hanno sempre dimostrato essere alla loro portata. Sulle strade del Ponente Ligure ci saranno, a bordo di una Renault Clio Rally4, Michael Rendina e Martina Musiari che vorranno mettere a frutto quanto di buono hanno dimostrato in occasione della loro ultima presenza nella massima serie nazionale in quel di Brescia.

Tra le Storiche Lucio Da Zanche e Lele De Luis, smaltita la delusione del Rally Elba saranno pronti a far vedere di essere i re delle strade che hanno scritto la storia del rallysmo mondiale. I due valtellinesi, plurivincitori della gara della Città del Festival, saranno al via con la loro Porsche 911 RSR del Secondo Raggruppamento seguita dalla Pentacar. A scommettere sul titolo italiano sul palco ai piedi del Casinò della Città dei Fiori ci saranno Natale Mannino e Giacomo Giannone che si giocheranno tutte le loro chance dopo il colpo a vuoto dell’Isola Napoleonica. I due siciliani, a bordo di una Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, sono ancora in lizza sia per la vittoria del titolo assoluto sia per quello di categoria.

In Sicilia, al 7° Slalom Monte Bonifato Città di Alcamo saranno quattordici i rappresentanti del sodalizio di Cianciana che ambiranno a ben figurare: Pierluigi Bono Fiat, con una 500 BC 700 Gruppo 5, Girolamo Bongiovanni, con una Peugeot 106 N 1600, Maurizio Marino, con una Peugeot 106 N 1600, Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 RS 1600, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS Plus RS 2.0, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini S1, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 Abarth S3, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9 S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé S6, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Italia classe 2000, Emanuele Di Piazza, con una Fiat 600 Sporting E1 1400 moto e i tre mattatori della stagione siciliana Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki HAYABUSA, Giuseppe Giametta, con una Gloria Suzuki B5 e Salvatore Arresta, con una Radical Prosport 1400 Suzuki.

CS + foto