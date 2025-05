La RO racing al via della Targa Florio con diciassette equipaggi

Si infittiscono gli impegni per la scuderia RO racing che sarà impegnata, con i suoi rappresentanti, lungo tutte le strade della Nazione.

In Sicilia sarà la Targa Florio a recitare la parte del leone, con ben 17 equipaggi che difenderanno i colori del sodalizio siciliano. In Val Camonica, in provincia di Brescia, prenderà il via il Campionato Italiano Super Salita che vedrà schierati in gara sei piloti della scuderia. Infine in Molise, a Campobasso, si disputerà la trentaduesima edizione dello Slalom Città di Campobasso, secondo round del Campionato Italiano di specialità.

Saranno tutte titolate e dal blasone invidiabile le gare che vedranno al via gli alfieri della scuderia RO racing questo fine settimana. Da domani e fino a sabato dieci maggio gli appassionati di rally seguiranno i propri beniamini alla centonovesima edizione della Targa Florio. La manifestazione su strada più antica del mondo vedrà al via, suddivisi tra Campionato Italiano Assoluto Rally, Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Coppa Rally di Nona Zona, ben diciassette equipaggi che difenderanno i colori della scuderia della provincia di Agrigento.

Nella manifestazione valida per la massima serie Tricolore ci saranno: Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola che, a bordo di una Skoda Fabia Evo, vorranno far punti per la serie riservata ai privati di lusso, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, alla prima uscita nel Trofeo Lancia Ypsilon, Giovanni Battista Dello Russo e Federica Mauri che, con la loro Toyota Yaris GR, vorranno ribadire la loro posizione in classifica tra gli “Under” del Trofeo indetto dalla casa del Sol Levante, sempre con una vettura nipponica, in versione Trofeo, ci saranno Renato Di Miceli e Antonio Marchica e con una Renault Clio Super 1600 marcheranno cartellino di presenza Rosario Macaluso e Luca Severino. Il giovane Andrea La Cola e il suo navigatore Antonello Moncada sono chiamati a una nuova prova di carattere, a bordo della loro Suzuki Swift iscritta al Trofeo della Casa Nipponica.

Nella competizione valida per il Campionato Italiano Rally riservato alle auto storiche, con due Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguite da Guagliardo, vorranno ben figurare Natale Mannino con Giacomo Giannone e Giovanni Modica in coppia con Gianluca Savioli.

Nella seconda prova della Coppa Rally di Zona saranno pronti a inseguire una possibile vittoria con due Skoda Fabia Alessio Profeta con Roberto Longo e il giovane Antonio Damiani con Giuseppe Livecchi. A cercare di ben figurare nelle rispettive categorie ci saranno: Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato con una Peugeot 207 S2000, Biagio Mingoia e Carmelo Biceri con una Fiat Punto HGT S1600, Carlo Stassi e Massimiliano Migliore con una Toyota Yaris GR R1, Giuseppe Giallombardo e Davide Monteleone con una Peugeot 208 Rally 4, Jerry Mingoia e Salvatore Giglio con una Peugeot 208 R2B, Giuseppe Li Fonti e Salvatore Licata con una Renault Clio RALLY 5 e Mario Miraglia con Salvatore Alessandra a bordo di una Renault Clio N3.

Nella gara di apertura del Campionato Italiano Super Salita il 54° Trofeo Vallecamonica a promettere battaglia, con i colori del sodalizio siciliano, ci saranno: Andrea Currenti con una Peugeot 106 RS1.6 PLUS, le tre Ferrari 488 Challenge Evo GT Supercup condotte dal pluricampione nazionale Lucio Perugini, Giovanni del Prete e dall’altro campionissimo Alessandro Gabrielli. Sempre in famiglia Gabrielli saranno al via Davide, con una Seat Leon Cupra St 2000 RS2.0 TB e Matteo, con una WOLF Gb 08 Thunder E2 SS-SC THUNDER CUP.

Infine in Molise, al 32° Slalom Città di Campobasso, valido per il Campionato Italiano di specialità, il giovane Campione Italiano Under 23 Giuseppe Catalano, vorrà marcare punti pesanti per la rincorsa alla serie Tricolore con la sua Chevy Sedan Yamaha Silhouette. Invece con la sua inseparabile Autobianchi A112 Abarth sarà della partita anche Saverio Miglionico, pronto a un nuovo guizzo nelle zone nobili della classifica.

Com. Stam. + foto