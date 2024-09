La RO racing all’Isola d’Elba, sul Gargano e in Sicilia a caccia di titoli nazionali

Iniziato il Rally Elba Storico penultima prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Quattro gli alfieri della RO racing presenti alla manifestazione che si disputa sulle strade dell’Isola Napoleonica.

In Puglia, oggi e domenica ventinove settembre con il Rally Porta del Gargano si concluderà anche la Coppa Rally di Ottava Zona e sono tanti i portacolori del sodalizio siciliano che cercheranno di agguantare il lasciapassare per la finale nazionale di Genova. Nel weekend in cartellone anche slalom, salita e pista.

Il Rally Elba Storico, con il suo contesto scenografico e le insidie del suo tracciato, rappresenta uno degli appuntamenti più avvincenti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Sono quattro gli equipaggi del sodalizio siciliano che si stanno dando battaglia sulle strade dell’Isola Napoleonica. A Lottare per il successo finale ci sono, su due Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, seguite dalla Pentacar e da Guagliardo Lucio Da Zanche, in coppia con Lele De Luis e Angelo Lombardo con Roberto Consiglio. Nel Terzo Raggruppamento, su due Porsche 911 di Guagliardo, Natale Mannino e Giacomo Giannone sono solo in attesa della conquista di un nuovo Titolo Italiano e Attilio Modica e Lillo Messineo provano a fare da scudieri ai compagni di squadra.

In Puglia, al Rally Porta del Gargano, atto conclusivo della Coppa Rally di Ottava Zona, sono diversi gli equipaggi che proveranno a primeggiare nelle proprie categorie e staccare il biglietto per la finale nazionale di Genova. Tra gli Over 55, con una Skoda Fabia R5, Maurizio Di Gesù e Cristian Quarta hanno tutte le buone intenzioni di giungere al successo nella categoria. Con una bellissima Toyota Yaris GR della classe R1T 4X4, Matteo Aquilano e Alessandro Abatecola sono pronti a inscenare una bella prestazione. Chi è pronto a osare pur di accedere alla finale è Francesco Tuzzolino, che dividerà l’abitacolo della sua Peugeot 208 Rally4 con Luigi Cerasi. Sulla stessa vettura, ai nastri di partenza della gara del promontorio del Gargano, ci saranno anche Davide Magione e Alfredo Tarquinio. Torna, dopo una breve pausa, il re della classe Super 1600, Mario Trotta. Il driver ciociaro, che sarà ai nastri di partenza della manifestazione pugliese con Federico Germani, avrà a disposizione una Renault Clio. Con una vettura gemella, ad animare ulteriormente la classe delle tutto avanti, ci saranno anche Mario Cerro e Giulia Taglienti. In A6 spettacolo assicurato dalla piccola Peugeot 106 condotta da Daniele Pelagalli e Alessandro Manco.

Al 29° Slalom Torregrotta-Roccavaldina, valido per il Campionato Italiano di specialità saranno ai nastri di partenza: Pierluigi Bono, con una Fiat 500 BC 700 Gruppo 5, Giuseppe Radici, con una Peugeot 106 RS Plus 1400, Samuele Spanò, con una Citroen C2 RS Plus 1.6, Alessio Truscello, con una Peugeot 106 A 1400, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams N2000, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Italia classe 2000, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9 classe S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé classe S6, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 classe S3, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki, Francesco Pirri, con una Fiat 127 classe S3 e Giuseppe Giametta, uno dei mattatori della stagione, con la sua Gloria Suzuki B5.

In pista, in Umbria a Magione, con la sua Peugeot 205 Rally del Quarto Raggruppamento, Pierpaolo Caputo sarà pronto a essere tra i protagonisti del Trofeo d’Italia Autostoriche

In Sardegna, alla Alghero Scala Piccada, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, Gabridriver con la sua Ferrari 458 GT proverà a ripetere la bella prestazione della scorsa settimana a Iglesias.