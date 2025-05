La RO racing, con Paolo Andreucci all’Adriatico insegue la leadership nel Campionato Italiano Rally Terra, Giametta secondo a Giarre

Si infittiscono gli impegni di calendario per i rappresentanti della scuderia RO racing che, oggi e domani domenica quattro maggio, sono impegnati nella terza prova del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally dell’Adriatico, dove il pluricampione Italiano Paolo Andreucci continuerà il suo inseguimento alla posizione di vertice della serie, nella gara d’apertura della Coppa Rally di Ottava Zona, il Rally della Terra di Argil e allo Slalom Giarre Milo.

Un fine settimana molto intenso e serrato quello che gli alfieri della scuderia RO racing stanno vivendo lungo le strade del Belpaese. Il Campionato Italiano Rally Terra, giunto, con il Rally dell’Adriatico, all’appuntamento che precede quello del giro di boa, vedrà sulle veloci strade bianche delle Marche due equipaggi al via con i colori della scuderia. I pluricampioni italiani Paolo Andreucci e Rudy Briani, dopo il successo di Radicofani, sono pronti a continuare a inseguire, a bordo della loro Citroen C3 R5, gommata MRF Tyres, la vetta della classifica di Campionato. Il garfagnino, che di titoli italiani ne ha già vinti quattordici ha tutte le intenzioni di arrotondare la cifra.

Su una vettura gemella a quella del rallysta più premiato d’Italia continuano la loro esperienza nella massima serie nazionale, che si corre sulle strade bianche, Nicolò Marchioro e Marco Marchetti. Il driver veneto di Este, mira a confermare quanto di buono ha fatto vedere in Toscana nella seconda uscita stagionale, dove ha sempre viaggiato nella “Top Ten”.

In provincia di Frosinone al Rally Terra di Argil, prima prova della Coppa Rally di Ottava Zona, saranno cinque gli equipaggi che rappresenteranno i colori del sodalizio siciliano. Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, vincitori della zona nel 2023, saranno in gara con una Citroen C3 R5, nella stessa classe, ma con due Skoda Fabia RS saranno al via Antonio Trotta con Giacomo Verrico e Andrea Minchella in coppia con Cristian Garzuoli, sempre con una vettura boema ma in versione Evo saranno della partita Mario Trotta e Federico Germani. Tutti e quattro gli equipaggi, in gara con vetture di vertice, non nascondono velleità di vittoria. Tra le piccoline con la sua Peugeot 106, in classe A5, Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone, saranno pronti a far vedere tutto il loro valore.

Si è intanto conclusa in Sicilia, a Giarre, la prima manifestazione del fine settimana agonistico, la ventiquattresima edizione dello Slalom Giarre Milo, valido per il Trofeo d’Italia Slalom. A portare in alto, sul secondo gradino del podio, il vessillo della RO racing, ci ha pensato Giuseppe Giametta, che ha regalato alla scuderia un nuovo eccellente risultato, a bordo della sua Gloria Suzuki B5. Alice Gammeri ha condotto la sua Renault Clio Williams al successo tra le Dame e sul secondo gradino del podio di classe N2000. Giusto per confermare il detto che buon sangue non mente, Marco Gammeri, fratello della Venere brontese, ha fornito una prestazione superlativa portando la sua Renault Clio Rs al settimo posto della generale, sul secondo gradino del Podio del Gruppo E1 Ita, e alla vittoria nella classe E1 2000. Risultato molto positivo anche per Alfonso Belladonna decimo assoluto, primo di Gruppo e di classe, con la sua Fiat Uno S7.

