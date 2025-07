La RO racing con Pisani e Biagi in cerca di conferme al Rally di Roma Capitale

Ribalta internazionale per gli equipaggi della scuderia RO racing che saranno impegnati al Rally di Roma Capitale. Nella manifestazione capitolina Gianandrea Pisani e Nicola Biagi sferreranno il loro attacco alla vetta della classifica dell’italiano due ruote motrici.

Nel fine settimana che sta per prendere il suo avvio gli alfieri del sodalizio siciliano saranno in gara anche negli slalom e nella velocità in salita.

I riflettori del rallysmo internazionale saranno puntati sul Rally di Roma Capitale questo fine settimana. Le strade laziali ospiteranno, infatti, la tredicesima edizione del Rally di Roma Capitale. La manifestazione capitolina, che godrà della triplice validità per il Campionato europeo e italiano rally e per la Coppa rally di ottava zona, vedrà al via due equipaggi che rappresenteranno la scuderia RO racing. Nella gara valida per la massima serie rallistica nazionale, che godrà del coefficiente 1,5, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi proveranno, a bordo della loro Lancia Ypsilon Rally4, a tornare in vetta alla classifica del Campionato riservato alle vetture a due ruote motrici. Il pilota toscano partirà con il massimo della determinazione perché la leadership è alla sua portata. Nella gara riservata alla Coppa rally di zona Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani vorranno incamerare punti pesanti per garantirsi l’accesso alla finale nazionale. I due ciociari saranno al via con una Citroen C3 R5.

In Puglia al 13° Slalom dei Trulli, valido per il Campionato italiano slalom, saranno pronti a giocarsi le loro chance di vittoria Giuseppe Giametta, a bordo della sua Gloria Suzuki B5 e Salvatore Arresta con la sua Radical Prosport Suzuki. In classe E1 Ita 1400 sarà pronto a dare spettacolo, a bordo della sua Autobianchi A112, Saverio Miglionico.

Sempre negli slalom, ma in Sicilia al 3° Slalom Città di Librizzi, valido per la Coppa Acisport, saranno della partita: Carmelo Callari, su Peugeot 106 XSI della classe A1400, Alessio Truscello, su Peugeot 106 Rally della classe A1400, Alice Gammeri, su Renault Clio Williams della classe N2000, Alfonso Belladonna su Fiat Uno Turbo della classe S7 e Marco Gammeri su Renault Clio RS della classe E1 Italia 2000.

Alla gloriosa Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, giunta alla sua ventiseiesima edizione e valida per il Campionato italiano velocità della montagna girone sud, due saranno i piloti in rappresentanza della scuderia di Cianciana: Andrea Currenti, con la sua Peugeot 106 RS1.6 Plus e Salvo Petronio, con una Seat Ibiza Rs Cup Turbo.

