La RO racing impegnata, questo fine settimana, su tutto il territorio nazionale nei rally, nelle salite e negli slalom

Un weekend da veri intenditori quello che i supporter della scuderia RO racing, stanno vivendo. In Liguria, al Rally della Lanterna, Paolo Andreucci e Matteo Daddoveri stanno deliziando con traversi mozzafiato i loro tifosi.

In Puglia al Rally Costa del Gargano, valido per la Coppa Rally di Ottava Zona, è nutrito il plotone dei rappresentanti del sodalizio siciliano. Nel fine settimana c’è spazio anche per le cronoscalate con la Catania Etna e per lo Slalom Miniera Cozzo Disi Casteltermini che si corrono in Sicilia.

E’ già entrato nel vivo il fine settimana agonistico per i portacolori della scuderia RO racing, che sono schierati ai nastri di partenza ad ogni latitudine della Nazione.

Il Liguria al Rally della Lanterna, nuovo atto del Trofeo Italiano Rally, Paolo Andreucci e Matteo Daddoveri sono saldamente ancorati alla quinta posizione della classifica generale. Il pluricampione italiano della specialità, a bordo della sua Citroen C3 R5, continua lo sviluppo delle coperture MRF Tyres sul fondo asfaltato. Il driver toscano, dopo aver sviluppato sapientemente le gomme del Marchio Indiano sulle strade bianche, macina adesso chilometri per accorciare il gap dalla concorrenza sulle lingue d’asfalto.

In Puglia, al Rally Costa del Gargano, continua la rincorsa al titolo nell’Ottava Zona della Coppa Rally, per Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, in gara con una Citroen C3 R5. Il duo frusinate avrà come avversari equipaggi di tutto rispetto. Sulle strade del Parco Nazionale Pugliese ci sarà anche Giovanni Dello Russo che, in coppia con Cristian Vizzicaro, saprà mettere a frutto l’esperienza maturata nel Campionato Italiano. Con una Renault Clio RS 20.Plus saranno ai nastri di partenza Marco Mariani e Matteo Lotta, pronti a far valere il loro passo. In classe A5 vorrà essere protagonista l’inossidabile Albino Ferdinandi che dividerà l’abitacolo della sua Peugeot 106 Rally con Raffaele Mennon. Con una Ford Fiesta St, in classe RS 1.6, ci saranno Andrea Puca e Giacomo Verrico.

In Sicilia, nell’edizione numero quarantotto della Catania Etna, manifestazione dal glorioso passato e valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, saranno ai nastri di partenza l’esperto Antonio Torre, passato alla Seat Leon Cup e Davide Gravina, con la sua inseparabile Peugeot 106 RS1.4 Plus.

Sempre sulle strade dell’Isola di Trinacria al quarto Autoslalom Miniera Cozzo Disi Casteltermini saranno della partita: Biagio Mingoia, con una Fiat Punto Abarth in classe E1 1600, Carmelo Callari, con una Peugeot 106 XSI Classe A1400, Ivan Brusca, con una Peugeot 106 Classe A1600 e Jerry Mingoia, con una Peugeot 208 Classe A1600.

Com. Stam. + foto