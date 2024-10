La RO racing in Campania e in Sicilia per inseguire nuovi titoli

Sarà caratterizzato da impegni in salita e negli slalom il fine settimana degli alfieri della scuderia RO racing. Teatro delle sfide saranno la sessantasettesima Salita dei Monti Iblei, il secondo Slalom Città di Favara e il trentasettesimo Maxi Slalom Salerno Croce di Cava.

In Sicilia a Chiaramonte Gulfi in quella che è una delle più longeve cronoscalate dell’Isola di Trinacria, la Salita dei Monti Iblei, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud saranno otto gli specialisti che affronteranno le due manche che conducono alla Città dei Musei. Fabrizio Ferrauto sarà in gara con una Peugeot 106 della classe NS 1400, Davide Gravina, con una Peugeot 106 della classe RS 1.4, Andrea Currenti, con una Peugeot 205 della classe E1 Italia 1400, Massimo Musso, con una Renault Clio Sport della classe RS2.0 PLUS, Giuseppe Giametta, abbandonati temporaneamente gli slalom sarà al via con la sua Gloria B5 Suzuki, Antonio Torre con una Seat Leon CUP della classe RS.T CUP2 e Gabry Driver che proverà l’esperienza con una Lamborghini Huracan della categoria GT Cup.



Sempre in Sicilia al 2° Slalom Città di Favara, ci saranno: Giuseppe Di Miceli con una MG ZR 105 della classe A 1400, sempre nella stessa classe, con una Peugeot 106 xsi, sarà presente Carmelo Callari, Salvatore Lauricella con una Peugeot 106 in classe A 1600, Biagio Mingoia, con una Fiat Punto HGT E1 Italia in classe E1 1600 e Antonino Di Matteo, che con la sua Gloria C8 Suzuki, nutrirà velleità di vittoria.



Infine al 37° Maxislalom Salerno – Croce Di Cava valido per la massima serie nazionale il giovane Giuseppe Catalano, a bordo della sua Chevy Coupé Yamaha E2SH-LC, sarà pronto a incamerare nuovi punti pesanti per la rincorsa al titolo.

CS + foto