La RO racing presente in forze al Rally Tirreno Messina, finale di Coppa Italia

Riflettori puntati sul Rally Tirreno Messina. Le sfide sulle strade della Città dello Stretto assegnano l’ultimo Campionato federale rimasto ancora vacante per concludere la stagione agonistica 2025.

La RO racing, con i suoi piloti, in pole position per la conquista di diversi titoli. Domani sera, domenica 16 novembre, si vedrà chi potrà vestirsi dei galloni di nuovo Campione di Coppa Italia.

Il Rally Tirreno Messina, ultima gara titolata della stagione, assegnerà i titoli della Coppa Italia 2025. La scuderia RO racing si presenta nella gara dello Stretto con sei equipaggi in lotta per diversi titoli di Categoria.

Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, qualificati in zona otto, saranno della partita con una Skoda Fabia Rs e si giocheranno tutte le loro chance per una posizione di vertice. Dalla stessa zona provengono anche Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone con la loro Peugeot 106, vincitori della classe A5. Molti gli equipaggi che si sono fregiati della vittoria di categoria in zona nove e che ora vorranno inseguire il Titolo nazionale. Jerry Mingoia e Roberto Longo, a bordo della loro Peugeot 208 R2B, saranno pronti a far valere il fattore campo in una delle classi più combattute. Carlo Stassi e Max Migliore, con la loro Toyota Yaris GR, si dovranno confrontare con piloti giovani e agguerriti. Biagio Mingoia e Critian Carruba, sanno di non avere vita facile, a bordo della loro Fiat Punto, nella difficile categoria delle Super 1600. A inseguire la vittoria in classe Racing Start 2.0, al termine di una stagione esemplare, a bordo della loro Alfa Romeo 145, ci saranno Gianluca Licitra e Michele La Fico. Infine parteciperanno alla gara messinese, ma fuori dalla classifica di Campionato, con una Renault Clio Rally5, Mario Miraglia e Salvatore Alessandra.

Nel fine settimana siciliano ci sarà spazio anche per lo Slalom di Favara. In provincia di Agrigento a rappresentare la scuderia ci saranno in classe A1400, rispettivamente con una Peugeot 106 Xsi e con una Rover MG ZR, Carmelo Callari e Giuseppe Di Miceli.

