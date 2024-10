La RO racing prima nello Junior con Dei Ceci al Rally di Sanremo

Il Rally di Sanremo ha regalato vittorie e piazzamenti importanti ai portacolori della scuderia RO racing. I risultati encomiabili non sono stati sufficienti per il raggiungimento dei titoli. Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, nonostante la vittoria tra i giovani, per soli due punti non sono riusciti a laurearsi Campioni d’Italia nella categoria Junior. Amarezza anche per Natale Mannino e Giacomo Giannone, secondi nel Trofeo Italiano di Terzo Raggruppamento tra le storiche. Salvatore Arresta ha vinto lo slalom Città di Alcamo.

I Rally di Sanremo ha regalato nuovi successi alla scuderia Ro racing, ma ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché gli sforzi fatti dai propri portacolori non sono valsi invece la conquista di alcun titolo italiano.

Tra le moderne, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini, a bordo della loro Renault Clio Rally5 seguita da Motorsport Italia, hanno vinto a mani basse tra i giovani dello Junior, infliggendo ai propri avversari distacchi ragguardevoli. La vittoria sulle strade liguri è risultata vana ai fini del raggiungimento del successo in Campionato e il giovane e promettente pilota di Rocca d’Evandro si è dovuto accontentare, per soli due punti, del titolo di vice Campione italiano junior. Sfortunata la prova di Paolo Andreucci che, in coppia con Rudy Briani, su una Skoda Fabia RS gommata Mrf Tyres, mentre occupava la quarta posizione della generale, è stato costretto al ritiro da una toccata per evitare un altro equipaggio coinvolto in un incidente. Senza sorte anche la partecipazione sanremese di Michael Rendina e Martina Musiari, che hanno condotto la loro Renault Clio Rally4 al nono posto di classe, dopo aver patito problemi ai freni per lunga parte della gara.

Tra le Storiche Lucio Da Zanche e Lele De Luis, hanno sapientemente interpretato le insidie del tracciato del Ponente Ligure e senza commettere il minimo errore sono riusciti a condurre la loro Porsche 911 RSR del Secondo Raggruppamento, seguita dalla Pentacar, sul secondo gradino del podio. La Città dei Fiori non ha portato fortuna a Natale Mannino e Giacomo Giannone che, piazzandosi al terzo posto di classe, non sono riusciti a fregiarsi di un nuovo titolo nazionale.

In Sicilia, al 7° Slalom Monte Bonifato Città di Alcamo grande prestazione dei rappresentanti del sodalizio di Cianciana che hanno occupato la prima e la terza posizione sul podio. Salvatore Arresta, con una Radical Prosport 1400 Suzuki, ha interpretato al meglio il tracciato della manifestazione svoltasi in provincia di Trapani ed ha messo tutti in riga. A fornire una nuova prova molto convincente è stato un altro dei protagonisti della stagione siciliana, Giuseppe Giametta che, con una Gloria Suzuki B5, è salito sul terzo gradino del podio. Al quarto posto della generale ha concluso Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki HAYABUSA. Buoni i risultati anche nelle singole categorie. Maurizio Marino, con una Peugeot 106, ha concluso al secondo posto del Gruppo N e al primo in classe N 1600, secondo posto di Gruppo Racing Start Plus e vittoria in classe RS Plus 2.0 per la Renault Clio Rs di Lorenzo Bonavires. Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A112 Abarth è giunto secondo in classe S3, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, si è imposta tra le dame, nel Gruppo Speciale e in classe S5. Infine Emanuele Di Piazza, con una Fiat 600 Sporting ha vinto la classe E1 1400 moto e si è piazzato al terzo posto di Gruppo.

