La RO racing seconda con Di Giorgio e Rappa al Rally Valle del Sosio

Eccellente prova corale degli equipaggi della scuderia RO racing al Rally Valle del Sosio, gara d’apertura della Coppa Rally di Nona Zona. Nella gara siciliana, secondo posto in classifica generale per Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa.

Vittoria di Terzo Raggruppamento e quarta posizione tra le auto storiche per Giovanni Modica e Gianluca Savioli. Al Trofeo Maremma, valido per la Coppa Rally di Settima Zona, Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani hanno concluso al settimo posto.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana agonistico, ormai come di consueto, ricco di risultati per la scuderia RO Racing. I piazzamenti più che soddisfacenti sono giunti dal Rally Valle del Sosio e dal Trofeo Maremma, due gare disputate a diverse latitudini e valide rispettivamente per la Coppa Rally di Nona e Settima Zona.

In Sicilia, al Rally Valle del Sosio, il sodalizio di Cianciana ha schierato al via dieci equipaggi. Sulle strade dell’hinterland della provincia di Palermo Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, a bordo di una Skoda Fabia RS, hanno rincorso la vittoria, ma dopo essere incappati in un acquazzone che li ha allontanati dalla vetta, si sono dovuti accontentare della seconda posizione sul podio. Per il bravo pilota padrone di casa l’appuntamento col successo è solo rinviato. La pioggia è stata penalizzante anche per Jerry Mingoia e Totò Giglio. L’equipaggio mussomelese-nisseno, a bordo di una Peugeot 208, si è trovato a dover affrontare due prove bagnate con gomme d’asciutto e, dopo esser stato in testa alla categoria R2B, ha dovuto ripiegare sulla piazza d’onore. Il Campione siciliano Under 25 in carica ha anche concluso all’ottavo posto della classifica generale. Prova di carattere per Carlo Stassi e Max Migliore. I due, all’esordio in classe R1 T Nazionale 4X4, hanno condotto la loro Toyota Yaris GR al successo di categoria e al secondo nella classifica riservata agli Over 55. Tra le Racing Start, in classe RS2.0 vittoria di classe per Gianluca Licitra e Michele La Fico che, a bordo della loro Alfa Romeo 145, hanno dovuto lottare anche con i problemi al cambio. Sempre tra le Racing Start, nella classe RSD 2.0P, successo finale per la Fiat Punto di Emanuele Buscarino e Gregorio Pollicino. Tra le storiche Giovanni Modica e Gianluca Savioli, a bordo di una Porsche 911 Sc, hanno concluso al quarto posto della classifica finale e hanno primeggiato nel Terzo Raggruppamento.

In Toscana, a Follonica, al 49° Trofeo Maremma, valido per la Coppa Rally di Settima Zona, Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, alla prima uscita stagionale hanno centrato, a bordo della loro Citroen C3 R5, la settima posizione in classifica generale, un buon piazzamento in vista del prosieguo della stagione.

