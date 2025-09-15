La RO racing vince il Campionato italiano 2 ruote motrici con Pisani e Biagi

Per la RO racing quello appena concluso è stato un fine settimana indimenticabile. Dal Rally del Lazio sono giunti, infatti, due titoli italiani con Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, che hanno bissato il successo nella massima serie nazionale riservata alle due ruote motrici e Andrea La Cola e Antonello Moncada, al successo nella categoria Div.1.

In Ciociaria è arrivata anche la vittoria con Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, nella gara valida per la Coppa rally di zona. In Sicilia alla Coppa Nissena successo finale per Francesco Conticelli.

Si è arricchita di nuovi titoli nazionali la RO racing, a regalare al sodalizio i nuovi campionati sono stati, con una gara d’anticipo rispetto alla chiusura della del Campionato italiano assoluto rally, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi. Al Rally del Lazio i due ragazzi terribili hanno portato a casa per il secondo anno consecutivo il Campionato riservato alle due ruote motrici e anche il Trofeo Lancia. Nella stessa manifestazione a laurearsi campione di prima divisione, con la loro Suzuki Swift Racing Start, sono stati Andrea La Cola e Antonello Moncada che hanno messo nel carniere anche il successo nella categoria RSTB 1.6 del trofeo indetto dalla Casa Nipponica. Cassino ha portato bene anche a Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola, noni al termine a bordo della loro Skoda Fabia RS. Risultato positivo anche per Giovanni Battista Dello Russo e Cristian Vizzaccaro che hanno segnato nuovi punti nel Trofeo Toyota Yaris GR. Nella gara valida per la Coppa rally di ottava zona Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, su Skoda Fabia RS, non hanno praticamente avuto rivali e il loro incedere tutto cuore è valso la vittoria e i punti per poter accedere alla finale nazionale del Campionato. Terzo gradino del podio per i sempre spettacolari Mario Trotta e Federico Germani, su Clio S1600. Settima posizione al termine per Gianni Stracqualursi e Marco Ferrante in gara con una Peugeot 208 GT della classe Rally4. Vittoria a mani basse in classe A5 per la Peugeot 106 condotta da Albino Ferdinandi e Raffaele Mennone.

In Sicilia alla settantesima Coppa Nissena, valida per il Campionato italiano velocità della montagna, successo limpido per Francesco Conticelli che, su Nova Proto NP 01, sta continuando a inanellare risultati di tutti rispetto. Kadija Mortaji, su Peugeot 308 RS cup 1600, ha vinto tra le dame, Calogero Lombardo, su Peugeot 106 RACING START RS1.6 PLUS, si è piazzato al secondo posto di classe, parimenti al grande Lucio Peruggini al via con la sua inseparabile Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP. Alla Coppa Nissena Historic, a bordo di una Fiat 128 del Primo Raggruppamento, Giovanni Culotta ha vinto la propria categoria.

Sempre in Sicilia, al 1° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, Alessio Truscello, a bordo della sua Peugeot 106 A1400, ha centrato una nuova vittoria di classe.

Al circuito di Vallelunga, a Campagnano di Roma, al Time Attack Italia, sesta posizione di classe per Salvatore Montalto e la sua Fiat 500 Abarth.

