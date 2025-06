La Rolex Pro-Am apre, all’Argentario Golf Club, l’Open d’Italia

In Toscana è tutto pronto per il torneo del DP World Tour, in programma dal 26 al 29 giugno Nel Media Center le conferenze stampa di Migliozzi, Edo Molinari, Paratore e Siem I tee times dei primi due round, la diretta su Sky Sport Golf e un montepremi di 3 milioni di dollari

Le conferenze di quattro tra i campioni più attesi: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Renato Paratore e il tedesco Marcel Siem, defending champion. E ancora; la Rolex Pro-Am. I big dell’82° Open d’Italia, all’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), sono pronti a scendere in campo in Toscana dove, dal 26 al 29 giugno, andrà in scena uno dei tornei più attesi del DP World Tour 2025, il massimo circuito continentale maschile.

La Rolex Pro-Am apre l’82° Open d’Italia – Saranno 25 le squadre, ognuna composta da un professionista e tre dilettanti, che mercoledì 25 giugno si sfideranno nella tradizionale Rolex Pro-Am. Dai past winner Siem (2024), Bernd Wiesberger (2019) e Gonzalo Fernandez Castano (2007 e 2012), agli azzurri Edo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Paratore, Migliozzi e Filippo Celli. Questi gli italiani che prenderanno parte alla Rolex Pro-Am. Con l’aggiunta di quattro atleti paralimpici: Tommaso Perrino, per cinque volte vincitore dell’Open d’Italia disabili, campione europeo individuale e Ambassador del Settore Paralimpico della FIG, e gli amateur Andrea Plachesi, Vittorio Cascino e il golfista non vedente Alessandro Fava, in squadra con il belga Nicolas Colsaerts, tra i vicecapitani del Team Europe, insieme ai fratelli Molinari, alla Ryder Cup del 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Le conferenze stampa della vigilia – Nel Media Center dell’82° Open d’Italia, mercoledì 25 giugno, alle ore 10:00 parlerà Migliozzi. Poi, alle 10:30, toccherà a Edo Molinari mentre, alle 10:45, a Paratore. Alle 11:00 sarà invece il turno del tedesco Siem.

I tee times dei primi due round – L’Open d’Italia prenderà il via giovedì 26 giugno alle ore 7:30. I primi a scendere in campo saranno lo spagnolo Nacho Elvira, lo svedese Simon Forsstrom, il portoghese Ricardo Gouveia, l’azzurro Luca Cianchetti, il sudafricano Zander Lombard e lo svedese Joakim Lagergren. La gara di Paratore, numero 1 dell’HotelPlanner Tour, comincerà alle 8:20 dal tee della buca 10: con lui l’austriaco Wiesberger e il nipponico Keita Nakajima. Dieci minuti dopo, alle 8:30, toccherà invece a Migliozzi, in gara con il francese Martin Couvra, 9° nell’ordine di merito del DP World Tour, e con Siem. Alle 8:40 spetterà a Pavan, con il sudafricano Shaun Norris e lo scozzese Ewen Ferguson. Alle 13:10, Celli sarà sul tee della 1 con l’inglese Richard Mansell e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Quindi, alle 13:20, Laporta giocherà con il britannico Dan Bradbury e il sudafricano Jayden Schaper. Alle 13:30, Edo Molinari, primo vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup di Bethpage (26-28 settembre a New York), troverà il norvegese Kristoffer Reitan e John Parry. Proprio il britannico, nel settembre 2024 all’Argentario Golf Club, riuscì a imporsi nell’Italian Challenge Open conseguendo il terzo successo stagionale e la conseguente promozione sul DP World Tour.

Formula e montepremi – La competizione si disputerà sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i migliori 65 classificati (e i pari merito al 65° posto). Il montepremi è di 3.000.000 di dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

In palio due posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – I migliori due classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord), il Major più antico al mondo (la prima edizione si giocò nel 1860) vinto, peraltro, nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, storica brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW. La copertura del torneo sarà integrale. Questi gli orari: giovedì 26 e venerdì 27 giugno dalle 13:30 alle 18:30. Sabato 28 dalle 12:30 alle 17:00 e domenica 29 dalle 12:00 alle 17:00. Sono in programma, inoltre, aggiornamenti, highlights e collegamenti con ospiti su Sky Sport 24.

Il premio Memorial Franco Chimenti – Il miglior giovane classificato (nato dal 1° gennaio 2000 in poi) dell’Open d’Italia riceverà un premio di 25.000 euro e un riconoscimento golfistico internazionale rappresentato da un trofeo e, più precisamente, da una opera d’arte realizzata dall’artista Pietro Ruffo. È questa l’iniziativa della Fondazione Franco Chimenti, per proseguire nel solco tracciato dal Professor Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, che nei suoi 22 anni alla guida del movimento ha sempre creduto nei giovani, presente e futuro anche di questo sport.

Un evento sempre più “Open”. L’ingresso è libero – L’ingresso, per l’82° Open d’Italia, è libero. Necessaria la prenotazione su www.openditaliagolf.eu

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI e US Kids Italy – All’ingresso del Villaggio Commerciale, da giovedì a domenica, dalle ore 9:00 alle 18:00, i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per i più piccoli lo staff di US Kids Italy proporrà giochi, sfide e contest con l’obiettivo di far scoprire la magia di uno sport per tutte le età.

Scende in campo anche la prevenzione: screening gratuiti con l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Dal 27 al 29 giugno all’Argentario Golf Club l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) metterà a disposizione del pubblico degli screening cardiologici gratuiti. Questi gli orari: venerdì 27 e sabato 28 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Domenica 29 dalle 10:00 alle 14:00.

Informazioni per gli spettatori – Per accedere all’82° Open d’Italia, sarà obbligatorio registrarsi sul portale accrediti, nella home page del sito www.openditaliagolf.eu

Il QR code, ricevuto tramite e-mail a seguito della registrazione, verrà controllato al Welcome Point. Il parcheggio per gli spettatori, ubicato sulla S.P. 161 a circa 1.5 km dall’Argentario Golf Club, sarà gratuito e aperto dalle ore 7:00 alle 19:00. Inoltre, sarà disponibile un servizio navette (https://www.openditaliagolf.eu/wp-content/uploads/2025/06/orari-navette-V2.pdf) gratuito da e per: Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole, a partire da giovedì 26 e fino a domenica 29 giugno. Per moto e biciclette sarà altresì disponibile un parcheggio gratuito a pochi metri dall’ingresso della manifestazione.

Gli azzurri sognano il nono successo – All’Argentario gli azzurri inseguiranno il nono successo nella storia della competizione nata 100 anni fa, nel 1925. Finora sono state infatti otto le vittorie italiane, con le doppiette di Ugo Grappasonni (1950 e 1954) e Francesco Molinari (2006 e 2016), le imprese di Francesco Pasquali (1925), Aldo Casera (1948), Baldovino Dassù (1976), fiorentino doc, e Massimo Mannelli (1980). Il record di affermazioni (quattro) è condiviso invece dal belga Flory Van Donck (1938, 1947, 1953 e 1955) e dal francese Auguste Boyer (1926, 1928, 1930, 1931). Dal 1972 l’Open d’Italia è entrato nel calendario dell’European Tour, il massimo circuito continentale che, dal 2022, si chiama appunto DP World Tour.

Gli eventi extra gara – Dalle conferenze stampa nel Media Center, passando per gli eventi degli sponsor nel Villaggio Ospitalità e le attività per il pubblico previste nel Villaggio Commerciale, ecco il programma della settimana. Giovedì 26 giugno, alle ore 17:30 (Media Center) firma del Protocollo FIG-ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri. Venerdì 27 giugno, alle ore 11:00 (Tenda FIG Villaggio Ospitalità) Consegna attestato Certificazione ISO 20121; alle ore 12:00 (Media Center) Presentazione della Fondazione Franco Chimenti; alle ore 16:00 (Media Center) Consegna Pallina d’oro AIGG a Francesco Laporta. Sabato 28 giugno alle ore 11:30 (Media Center) Presentazione Campagna Comunicazione FIG; alle ore 12:30 (Media Center) Premiazione Circoli “Impegnati nel Verde”; alle ore 17:00 (Lounge Infront Villaggio Ospitalità) Presentazione La Dolce Vita Orient Express. Domenica 29 giugno, alle ore 14:00 Golf Clinic per i vincitori della Road to Italian Open con Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG.

L’Argentario Golf Club – L’Argentario Golf Club vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali.

I Partner dell’82° Open d’Italia – L’82° Open d’Italia ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Enit e Regione Toscana. E il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Mercedes-Benz (Official Car); Poste Assicura, Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano, Allegrini, Titleist, Sharp (Official Supplier); La Dolce Vita Orient Express, Tramonto Beach (Special Partner); Gazzetta dello Sport e RTL 102.5 (Media Partner). E il patrocinio di: Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, CONI e Argentario Golf & Wellness Resort. Official advisor: Infront Italy.

