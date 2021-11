La romana Milena Felici, oro ai mondiali amateur di ciclismo su strada

Un’altra bella medaglia d’oro per l’Italia, ed in particolare per lo sport femminile romano. – La ciclista su strada, Milena Felici (56), dopo aver conquistato la prima piazza assoluta al Maraton Franja di Ljublijana a giugno per qualificarsi alla prova mondiale di ciclismo amateur, ha vinto la medaglia d’oro nella corsa mediofondo del Campionato del Mondo Amatori a Sarajevo.

In una corsa disputata in condizioni proibitive, con un percorso impegnativo, dopo la prima parte pianeggiante e sotto una pioggia battente, all’inizio della prima impegnativa salita, la Felici ha fatto corsa a se davanti alle avversarie di giornata provenienti da tutto il mondo. Sotto una fitta nevicata se ne è andata in solitaria arrivando prima di categoria al traguardo di Jahorina a 1.600 mt di altezza, con quasi nove minuti di distacco sulla seconda, italiana anch’essa, la bresciana Elena Pancari.

La soddisfazione per la vittoria conquistata in condizioni meteo limite rendono questa traguardo ancora più importante.

Milena Felici, 56enne romana, da circa 10 anni è conosciuta a livello nazionale per le molte corse medio fondo vinte ed i piazzamenti, contro avversarie di dieci, venti e trent’anni più giovani.

Una costanza negli allenamenti e una grinta nella preparazione che l’hanno resa figura di primo piano nel ciclismo amatoriale nazionale.

Così il ciclismo amatoriale, ha offerto un’altra occasione per dimostrare che si possono raggiungere grandi risultati atletici anche in età avanzata senza nulla invidiare a chi per motivi anagrafici è sicuramente molto avvantaggiato.

Presente anche la pluri campionessa del mondo ed olimpionica del passato, Jeanine Longo.

Com. Stam. Francesca Proietti Cosimi