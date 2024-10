La Sagra della Paciarèla: una Tradizione di Gessate Ogni anno, nella prima domenica di ottobre, Gessate celebra la Sagra della Paciarèla, una festa dedicata a un dolce tipico della tradizione lombarda. Ideata nel 1971, questa giornata è un’occasione per rivivere i sapori di una volta e riscoprire la torta di latte, o torta campagnola, conosciuta localmente come paciarèla.

Le Origini della Paciarèla La paciarèla è un dolce di origine contadina, nato come soluzione per riutilizzare il pane raffermo. Gli ingredienti principali sono pane, latte, cacao, e talvolta amaretti, uvetta, canditi e pinoli. Il risultato è un dolce ricco e saporito che riporta alla mente i tempi passati. Durante la sagra, questo dolce viene preparato e distribuito ai visitatori per celebrare il legame con la terra e la cucina povera del passato.

Il Programma della Sagra

La Sagra della Paciarèla offre una vasta gamma di attività per tutta la famiglia. Si inizia la giornata dalle 8:30 con l’apertura degli stand di associazioni, hobbisti e bancarelle lungo Piazza Roma e via Badia. I visitatori possono passeggiare tra le varie bancarelle, scoprendo prodotti locali e creazioni artigianali.

Screenshot

Attività per Tutti

Nel corso della giornata, le attività sono pensate per coinvolgere persone di ogni età. In Piazza Roma si trovano i giochi della tradizione, con postazioni di gioco per bambini e adulti, che offrono un’occasione per divertirsi con i passatempi di una volta. Tra le attività più dinamiche, la gincana promozionale permette di provare la bici da corsa, con iniziative che favoriscono la conoscenza di questo sport.

Esposizioni e Artigianato

La sagra include anche eventi culturali come l’esposizione delle scenografie a cura degli artisti gessatesi de “Il Gelso“, con scenografie utilizzate in spettacoli teatrali storici, che permettono ai visitatori di immergersi nella storia locale. Sempre in via Badia, è organizzato un mercatino dell’usato dai bambini della primaria e secondaria, un’occasione per sostenere l’iniziativa e promuovere il riuso.

Benedizione e Letture per Bambini

Dalle 10:30, nella Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo, si tiene la tradizionale messa e benedizione del pane, seguita da letture animate per bambini nei portici di Piazza del Municipio, con la partecipazione del gruppo lettori volontari. Queste attività creano un momento di riflessione e di gioia per i più piccoli.

Esibizioni e Palio del Pane

A partire dalle 11:30, in via Badia, si può assistere a una spettacolare esibizione di atleti freestyle curata dall’associazione ASD Freeart pattinaggio, che porta energiae movimento alla festa. A mezzogiorno, il parco di Villa Daccò diventa il punto di ritrovo per chi ama il buon cibo, con un’area street food organizzata dal Comitato Storico.

Il pomeriggio continua con una suggestiva sfilata storica in costumi d’epoca alle 15:30, seguita dal tradizionale Palio dei Bambini e Palio del Pane alle 16:45. A conclusione della giornata, nel parco di Villa Daccò, si svolge una esibizione del gruppo falconieri, con la partecipazione de “Il Regno dei Rapaci”, un evento che incanta grandi e piccoli con la maestosità dei rapaci.

di Giorgia Pellegrini

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/QzeaTPL4aX4?si=KyrLGJJ_IGAoLc28