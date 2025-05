La sagra di Blufi

Degustazioni e spettacoli per tutti i gusti alla Sagra del Finocchietto Selvatico di Blufi 2025, che quest’anno per la prima volta si svolgerà non più soltanto in un giorno, ma in due, sabato 10 maggio e domenica 11 maggio.

Lo ha voluto l’organizzazione costituita dalla Pro Loco del piccolo borgo sulle Madonie, che di anno in anno ha riscontrato sempre maggiore partecipazione all’evento.

“Sarà una festa ancora più in grande- preannuncia entusiasta Andrea Richiusa, Presidente della Pro Loco di Blufi- questa nona edizione della nostra sagra. Negli anni trascorsi abbiamo registrato un incremento crescente di visitatori, abbiamo così voluto dare la possibilità di vivere la nostra tradizione ad ancora più persone protraendola per due giorni e arricchendo il programma di ulteriori eventi”.

Al centro della manifestazione un’eccellenza che cresce spontanea a Blufi, un caratteristico finocchietto selvatico dal sapore identificativo che la comunità del luogo propone in diverse preparazioni- dalla pasta al gelato e al dolce, e persino al liquore- associandolo alle tante altre eccellenze enogastronomiche prodotte dalle aziende locali e a tipicità quali le schiacciate blufesi. Presso gli stand di Corso Italia e di via Risorgimento, nella giornata di sabato 10 maggio, verrà inoltre proposto per la prima volta “l’aperisagra al finocchietto”. Tantissimi, inoltre, gli artigiani, locali e dei paesi limitrofi, che esporranno e promuoveranno i loro prodotti per la contestuale Fiera dell’Artigianato, aperta al pubblico dalle ore 17 in entrambe le giornate dedicate.

Il programma prevede inoltre, per la giornata del 10 maggio: alle ore 16 un incontro laboratoriale e di cultura erboristica tradizionale, alle ore 17.30 spettacolo folk itinerante “Imachara”; alle ore 18.30 animazione e balli di gruppo con “Calismaio and Mary”; alle ore 21.30 concerto con la Cicciuzzi; alle ore 23.30 dj set.

Nella giornata di domenica 11 maggio si terrà la tradizionale tamburinata per le vie della sagra alle ore 10.30, alle 11.30 l’esibizione del gruppo folk itinerante “Imachara”, mentre alle 12- contestualmente alle degustazioni- è prevista animazione e musica con dj Paolo Chiatante. Nel pomeriggio, poi: alle 14.30 liscio in piazza con Michele Gennaro e la sua fisarmonica; alle ore 16.30 il saggio di ballo del gruppo Bailamos; alle ore 17 degustazione di schiacciate blufesi; alle ore 17.30 comedy show con Monsier Barnaba “In valigia”; alle ore 18.30 spettacolo di cabaret con I Badaboom in “Piacere, noi siamo i Badaboom”; alle 19.30 nuovo appuntamento con la degustazione dei prodotti a base di finocchietto selvatico; alle ore 20.30 estrazione lotteria.

Per chi lo volesse, sempre nella giornata di domenica 11 maggio, è possibile partecipare all’escursione a Ponte Romano, a partire dalle ore 9.30. Per questo appuntamento è necessaria la prenotazione.

La Sagra del finocchietto selvatico di Blufi, giunta alla sua nona edizione, coinvolge ogni anno l’intera comunità blufese: fin dalla raccolta e dalla pulitura del finocchietto selvatico, che avviene a fine aprile, associazioni, rappresentanti di enti ed istituzioni, e cittadini di ogni età si adoperano per organizzare un evento che mira a fare conoscere bellezza, tradizioni e sapori di questo piccolo borgo nel cuore delle Madonie.

È un’organizzazione della Pro Loco di Blufi, con il patrocinio del Comune di Blufi e la partecipazione di diverse associazioni del territorio.

Com. Stam. + foto