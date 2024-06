La scuderia RO racing al via di un fine settimana molto intenso, Giuseppe Testa e Gino Abatecola pronti a nuovi successi

La scuderia RO racing pronta a scendere in campo in un fine settimana ricchissimo di impegni. Molte le gare titolate che vedranno i rappresentanti del sodalizio siciliano tra i sicuri protagonisti.

Giuseppe Testa e Gino Abatecola pronti a difendere, a San Martino di Castrozza, la loro leadership nel Trofeo Italiano Rally . Lucio Peruggini, alla Trento Bondone, vorrà incrementare il proprio vantaggio nella classifica Gt del Campionato Italiano Supersalita. Più di venti i piloti della scuderia allo Slalom dell’Agrò Ericino, valido per il Campionato Italiano. Infine Max Rendina ed Emanuele Inglesi saranno in Grecia per una nuova esperienza nel Campionato rally ellenico.

Sarà pieno in ogni ordine di posti, giusto per prendere in prestito il gergo calcistico, il fine settimana agonistico della scuderia RO racing.

Doppio impegno in provincia di Trento, dove Giuseppe Testa e Gino Abatecola, con la loro Skoda Fabia Rs della Delta Rally, al Rally di San Martino di Castrozza vorranno difendere la loro leadership nel Trofeo Italiano Rally.

Sempre nella regione alpina, alla settantatreesima Trento Bondone, valida per il Campionato Italiano Supersalita, Lucio Peruggini, con la sua Ferrari 488 Challenge Evo Gt Supercup, proverà a incrementare il suo vantaggio in classifica di campionato sulla concorrenza che diventa sempre più agguerrita. A Trento ci saranno anche Gabry Driver, su Porsche 991 GT3, sempre nel Gruppo Gt, il giovane Matteo Gabrielli, con una Peugeot 308 TCR e il plurititolato Alessandro Gabrielli alla guida della sua Picchio Alfa Romeo 4C del Gruppo E2SH.

In Grecia, al terzo round del Campionato Panellenico, alla ventesima edizione del Rally di Corinto, Max Rendina ed Emanuele Inglesi punteranno in alto con la loro Skoda Fabia R5. I due ex campioni del Mondo di Gruppo N vorranno ripetere il successo della loro prima trasferta ellenica dello scorso mese di maggio.

In Sicilia undici saranno gli equipaggi con i colori della scuderia schierati al via del 24° Rally dei Nebrodi, terza prova della Coppa Rally di Nona Zona. In classe Rally4, con due Peugeot 208 Gt, Carlo Stassi con Massimiliano Migliore e Gaspare Agrò con Rosario Merendino saranno pronti a collezionare punti pesanti per le classifiche Over 55 e Under 25. In R2B, con tre Peugeot 208 aspirate, ci saranno il giovane Jerry Mingoia con Salvatore Giglio, i locali Enzo Raccuia, in coppia con Francesco La Mancusa e i fratelli Alessio e Cono Mirenda. In classe R1 sarà da seguire la Toyota Yaris Gr di Renato Di Miceli e Antonio Marchica. Tra le vetture della classe K10 a spiccare saranno le due Peugeot 106 in versione Maxi e stretta condotte rispettivamente da Mario Bellanca, con alle note Mauro De Luca Gaglio, e da Antonino Provenza in gara col figlio Mattia. Annunciati protagonisti della classe A6, con la loro Peugeot 106, saranno Ivan Brusca e Ignazio Midulla. Sempre con una piccola francesina, ma in classe N2, a promettere battaglia saranno Andrea Di Caro Catarratto e Gabriele Alfano. Nella gara riservata alle storiche non nasconderanno velleità di vittoria, a bordo di una Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento Giovanni Modica e Calogero Messineo.

Numerosissimo il plotone dei portacolori Ro racing allo Slalom dell’Agro Ericino, valido per il Campionato Italiano di specialità. In provincia di Trapani ci saranno: Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 in classe RS 1.6, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio RS in classe RS Plus 2.0, Yuri Floriani, con una Peugeot 106 Rally in classe N1400, Michele Allegro, con una Citroen Saxo Vts in classe N1600, Antonio Marino, con una Peugeot 106 in classe N1600, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams in classe N2000, Gaspare Gennaro, con una Fiat 500 Giannini in classe BC 700, Pierluigi Bono, con una Fiat 500 in classe BC 700, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini in classe S1, Domenico Livorsi, con un’Autobianchi A 112 Abarth in classe S2, Agostino Bonsignore, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe S3, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe S3, Angelica Giamboi, cun una Fiat X1/9 in classe S5, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 in classe S6, Saverio Miglionico, con una Autobianchi A 112 Abarth in classe E1 1150, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS in classe E1 2000, Emanuele Di Piazza, con una Fiat Seicento Sporting in classe E1 1400 Moto, Giuseppe Catalano, con una Chevy Sedan – Yamaha in classe E2 Silhouette Lc, Giuseppe Giametta, con una Gloria B5 – Suzuki in classe E2 SS/TM SS 1150, Michele Puglisi, con una Radical Sr 4 – Suzuki in classe E2 SC 1600 e Salvatore Arresta, con una Gloria B5 Evo – Suzuki in classe E2 SS/TM SS 1150.

Sempre in uno slalom alla nona Coppa Città di Grassano, valida per il Trofeo d’Italia Sud, ci sarà Davide Maglionico con una Renault R5 GT Turbo in classe E1 1.6 Turbo.

