La scuderia Ro racing con i suoi top driver Tribuzio, Peruggini e Gabrielli al via nelle gare titolare del weekend

Saranno i Campionati italiani di salita e slalom a tenere alta l’asticella nel fine settimana agonistico che ha appena preso il suo via.

Ad Ascoli, alla sessantaduesima Coppa Paolino Teodori, valida per il Campionato Italiano Supersalita e per la Serie Continentale indetta dalla Fia, gli occhi saranno puntati principalmente su Alessandro Gabrielli che, a bordo della sua Picchio Alfa Romeo, vorrà distinguersi sul tracciato casalingo. Sulle strade marchigiane sarà chiamato a una nuova prova di carattere Lucio Peruggini, attuale leader della classifica del Gruppo Gt con la sua Ferrari 488 Challenge Evo GT Supercup. Ad Ascoli esordio in Rosso anche per Gabrydriver. Il pilota calabrese sarà al via con una Ferrari 458 Gt Cup. Da tenere d’occhio in TCR ci sarà anche Matteo Gabrielli, con una Peugeot 308 e nella TCR-DSG Davide Gabrielli, con Volkswagen Golf. In N1400, Fabrizio Ferrauto vorrà ben figurare con la sua Peugeot 106, parimenti a Emanuele Protani, in gara con una Peugeot 206 RC Racing Start RS 2.0, Massimo Musso, al via con una Renault Clio Sport RS2.0 Plus e Angelo Monti, con una Mini Cooper Racing Start Plus.

Rientro nei rally per Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani che saranno al via, in Toscana, con una Skoda Fabia Evo, al Rally della Valdinievole.

Il Campionato Italiano Slalom farà tappa in Puglia, a Monopoli con lo Slalom dei Trulli. In terra pugliese lo squadrone d’attacco del sodalizio siciliano sarà composto da: Pierluigi Bono, con una Fiat 500, in classe BC 700 del Gruppo 5, Antonino Bonsignore, con una Autobianchi A 112, in classe S3 del Gruppo Speciale, la campionessa italiana di specialità, Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9, in classe S5 del Gruppo Speciale, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9, in classe S6 del Gruppo Speciale, Giuseppe Catalano, con una Chevy Sedan – Yamaha tra le E2 SILHOUETTE LC. Con ambizioni da podio ci saranno: Salvatore Arresta, con una Gloria B5 Evo – Suzuki, in E2 SS/TM, Michele Puglisi, con una Radical Sr 4 – Suzuki E2 SC, Saverio Miglionico, con una Radical Sr 4 – Suzuki E2 SC e Domenico Palumbo, con una Radical Sr 4 – Suzuki E2 SC.

In Sicilia in provincia di Messina al 6° Slalom Salice Messina saranno della partita: Giuseppe Radici, con una Peugeot 106 RS Plus 1400, Michele Radici, con una Renault Clio Williams N2000, Mario Radici anch’egli con una Renault Clio Williams N2000 e Francesco Pirri, con una Fiat 127 S3.

Farà discutere molto quanto accaduto a Verona, al Rally Due Valli, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally, dove il plurititolato Paolo Andreucci, al via in coppia con Rudy Briani, è stato escluso nelle prime battute di gara in seguito a decisione dei commissari sportivi. I due, stando alla decisione del collegio giudicante, avrebbero percorso parte del tracciato, che li conduceva alla prova di qualifica a tempo, violando il regolamento.

