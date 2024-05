La scuderia RO racing impegnata in Spagna, Grecia e Italia con i plurititolati Lombardo, Rendina e Andreucci

Nuovo weekend di respiro internazionale per la scuderia RO racing. Angelo Lombardo, in Spagna, all’attacco del Campionato Europeo Rally per Auto Storiche, Max Rendina, in Grecia, al via del Rally Olympiako e Paolo Andreucci al Rally dell’Adriatico guideranno il plotone degli equipaggi della scuderia impegnati, questo fine settimana anche in pista, salita e slalom.

Impegni in Spagna, Grecia e Italia nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Non ci sono pause nell’attività della compagine corsaiola che questa settimana schiererà i propri paladini nei rally, in salita, in pista e slalom.

Nel Campionato Europeo Rally Auto Storiche Angelo Lombardo e Jean Campeis, a bordo della loro Porsche Carrera 911 RS del Secondo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, inseguiranno una nuova vittoria che li proietterebbe verso un’incotrastata leadership della serie.

Esordio stagionale sulle strade bianche per Max Rendina ed Emanuele Inglesi. I due ex Campioni del Mondo di Gruppo N saranno al via del secondo appuntamento del campionato ellenico con una Skoda Fabia R5, seguita da Motorsport Italia.

Sempre sulla terra, ma nella terza uscita stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, al Rally dell’Adriatico, saranno pronti a difendere il loro titolo di campioni della specialità Paolo Andreucci e Rudy Briani. I due saranno ai nastri di partenza con la loro Citroen C3 gommata Mrf. Su una vettura gemella, calzata sempre con le coperture indiane, saranno pronti a calarsi nella mischia Stefano Bizzarri e Luisa Lanera. Tra le due ruote motrici, in classe Rally4, con una Peugeot 208 Gt, continueranno la loro positiva esperienza Nicola Cazzaro e Sergio Raccuia. Con una vettura transalpina, ma nella classe R2B, Andrea Piccardo e Andre Perrin vorranno continuare a esprimersi come hanno fatto nelle precedenti uscite di campionato. All’Adriatico, che è tra l’altro valido per il Campionato Italiano Junior, con la loro Renault Clio Rally5, Francesco Dei Ceci e Nicolò Lazzarini vorranno riscattare la sfortunata partecipazione al Rally Regione Piemonte. A scegliere le strade bianche marchigiane per allenarsi sui fondi a scarsa aderenza ci sarà, sempre su una Renault Clio Rally5, il giovane figlio d’arte Michael Rendina, che dividerà l’abitacolo con Martina Musiari.

In Calabria, alla ventottesima Luzzi-Sambucina valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, saranno tre i portacolori in rappresentanza del sodalizio siciliano. Il padrone di casa Gabrydriver sarà sicuro protagonista della categoria GT, con la sua Porsche 911 GT3, Andrea Currenti, con la sua Peugeot 106, vorrà ricavarsi il suo ruolo tra le vetture della Racing Start Plus 1.6, parimenti a Davide Gravina che sarà della partita con una Peugeot 106, ma in classe RSPlus 1.4.

In Sicilia alla trentesima Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, sarà nutrito il gruppo di alfieri della scuderia di Cianciana. In classe N1400, con la sua Peugeot 106, fresco dei buoni risultati raggiunti in questa prima parte di stagione, ci sarà Yuri Floriani. In N1600, con due Peugeot 106, cercheranno di ben figurare Francesco Beninati e Antonio Bellitti, Nella Gruppo Speciale Slalom, con due Autobianchi A112 Abarth delle Classi S2 e S3, ci saranno Domenico Livorsi e Agostino Bonsignore. Lorenzo Bonavires tornerà a essere con la sua Renault Clio RS uno dei protagonisti della categoria Racing Start Plus 2000. Ad ambire a un posto nelle zone nobili della classifica ci sarà, con la sua Gloria C8 Suzuki, Antonino Di Matteo.

Al Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese, nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Karting, in categoria OKN con il suo Lenzo Kart LKE della Novalux continuerà a macinare giri e a fare esperienza nella serie Daniele Schillaci.

Com. Stam. + foto