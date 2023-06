La scuderia RO racing pronta a far bene al Rally dei Nebrodi e all’Agro Ericino

Un fine settimana tutto siciliano per i colori della scuderia RO racing. Saranno otto gli equipaggi schierati al 23° Rally dei Nebrodi, valido per la Coppa rally di ottava zona, che si disputa, oggi e domenica 11 giugno, sulle strade della catena montuosa in provincia di Messina.

Quattordici invece i piloti che, in provincia di Trapani, prenderanno parte al 21° Slalom Agro Ericino, valido per il Trofeo Sud di specialità e uno, infine, il pilota in gara al Time Attack Sicilia in programma all’Autodromo dei Templi di Racalmuto.

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti, quello che piloti ed equipaggi della scuderia RO racing si apprestano a vivere. Solo manifestazioni siciliane in cartello per gli alfieri del sodalizio di Cianciana che saranno ai nastri di partenza del 23° Rally dei Nebrodi, al 21° Slalom Agro Ericino e al Time Attack Sicilia.

In provincia di Messina, in quella che è ormai definita una classica del rallysmo dell’Isola di Trinacria, saranno otto gli equipaggi che vestiranno i colori della RO racing. La gara, che si disputerà, oggi e domani, sulla lunghezza di otto prove speciali sulle strade della catena montuosa siciliana, vedrà al via molti equipaggi che hanno già iniziato la loro rincorsa alla Coppa rally di ottava zona alla scorsa Targa Florio. A capitanare il plotone ci saranno Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme che, con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX, vorranno fare incetta di punti in classe N4 e, forti del terzo posto della generale della prima uscita di campionato, vorranno anche difendere la loro posizione in classifica. Con la stessa vettura vorranno rifarsi, dopo l’amaro ritiro della prima uscita stagionale, Carlo Stassi e Massimiliano Migliore che mireranno alla classifica Over 55. Pronto invece a ribadire la sua leadership tra i giovani della Under 25, ci sarà, in coppia con Filippo Saja su una Peugeot 208 Rally 4, Antonio Damiani. Il giovane driver cefaludese mirerà anche al successo nella difficile classe Rally 4. Sulle strade di casa proveranno a fare bene Franco e Antonino Schepis, ai nastri di partenza anche loro con una Peugeot 208, ma della classe R2B. Gara del riscatto, dopo lo stop alla Targa Florio anche per il giovane mussomelese Jerry Mingoia che dividerà l’abitacolo della sua Renault Twingo RS Plus 1600 con Mauro De Luca Gaglio. Conoscenza minuziosa del percorso per Antonino Piccione, in gara con Salvatore Portera su una Peugeot 106 K10. Pronti a dare battaglia in classe A5, con una Peugeot 106, ci saranno Carlo Naccari e Biagio Catalano Puma. Tra le storiche nel Terzo Raggruppamento nuova esperienza per Giovanni Modica e Salvatore Giglio che saranno ai nastri di partenza con una Porsche 911 seguita da Guagliardo.

Numeroso il gruppo di portacolori della scuderia che sarà presente al 21° Slalom Agro Ericino, valido per il Trofeo Sud di specialità. In gara ci saranno: Calogero Bellavia, con una Peugeot 106 RS 1600, Piercalogero La Bella, con una Peugeot 106 RS Plus 1400, Ignazio Bonavires, con una Peugeot 106 RS Plus 1600, Lorenzo Bonavires, con una Renault Clio Rs light RS Plus 2000, Antonino Bellitti e Fabrizio Ferrauto con due Peugeot 106 N1400, Maurizio Marino e Danilo Puleo, con due Peugeot 106 N1600, Salvatore Catanzaro, con una Citroen Saxo A1600, Mario Radici, con una Renault Clio Williams N2000, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 S1, Agostino Bonsignore, con una Autobianchi A 112 Abarth S3, Francesco Bruno, con una Fiat 500 Sporting S4 e Marco Gammeri con una Renault Clio Rs Cup E1 2000.

In pista al circuito della Valle dei Templi di Racalmuto in provincia di Agrigento nuovo appuntamento del Time Attack Sicilia dove Salvatore Montalto, con la sua Fiat 500 Abarth, mirerà ad essere tra i protagonisti.

