La scuderia RO racing terza al Rally della Valsugana con Natale Mannino e Roberto Consiglio

Vittoria in Terzo Raggruppamento e terza posizione sul podio per Natale Mannino e Roberto Consiglio al Rally della Valsugana, valido per il Campionato Italiano Rally per Auto Storiche.

Successo tra le scuderie allo Slalom di Montemaggiore Belsito, grazie al secondo posto assoluto di Alfredo Giamboi e alla prestazione corale del resto dei rappresentanti del sodalizio siciliano e buoni risultati anche alla Coppa Val d’Anapo Sortino. Questo il congruo bottino del fine settimana agonistico per la scuderia RO racing

Un nuovo fine settimana dove non sono certo mancati i risultati da riporre nel carniere sportivo della scuderia, i cui rappresentanti non si sono certo risparmiati per portare a casa piazzamenti di tutto rispetto. Dalle Alpi alla Sicilia non sono mancati i successi per la RO racing.

In Trentino, al dodicesimo Rally Storico della Valsugana, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Natale Mannino e Roberto Consiglio hanno regalato ai propri sostenitori un risultato da incorniciare. I due palermitani, a bordo di una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, grazie a una gara disputata a ritmi elevatissimi, hanno vinto la propria categoria e si sono piazzati sul terzo gradino del podio. Un risultato che vale oro in ottica campionato. Vittoria nel Primo Raggruppamento per la Porsche 911 condotta da Roberto Perricone e Giorgia Velardi. Il medico palermitano deciderà adesso se continuare la sua esperienza nella massima serie nazionale. In Terzo Raggruppamento, quarta posizione di classe per l’Opel Kadett Gte di Oscar Margiotta e Giuseppe Borgo.

In provincia di Siracusa, alla trentanovesima Coppa Val d’Anapo Sortino, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna Sud, tra le storiche Bernardo Beninati ha condotto la sua Volkswagen Golf GTI al secondo posto della classe T1600 del Terzo Raggruppamento. Tra le moderne, con una Peugeot 106 della categoria RS Plus, secondo posto tra le 1600 per Dario Salpietro. Con la stessa vettura, sempre in RS Plus, ma in classe 1400, piazza d’onore per Davide Gravina. Tra le due litri della Racing Start seconda piazza appannaggio della Renault Clio Sport condotta da Massimo Musso.

Sempre in Sicilia, ma al secondo Slalom di Montemaggiore Belsito, il sodalizio di Cianciana ha primeggiato nella classifica riservata alle scuderie grazie ai piazzamenti di Alfredo Giamboi, secondo assoluto, grazie a una prestazione maiuscola con la sua Fiat X1/9 della classe S6 del Gruppo Speciale Slalom, del forte pilota locale Antonio Damiani settimo con una Peugeot 208 e vincitore del Gruppo A e Giuseppe Radici ottavo assoluto e primo del Gruppo RS Plus con la sua Peugeot 106 RS Plus 1400. Buoni sono stati pure i piazzamenti di: Lorenzo Bonavires, vincitore, con la sua Renault Clio Rs, della classe Racing Start Plus 2000, Michele Radici, secondo del Gruppo N e vincitore della classe N2000, con una Renault Clio Williams N2000 e Angelica Giamboi che, nonostante le noie meccaniche alla sua Fiat X1/9 della classe S5 che le hanno impedito di disputare due manche, è riuscita a concludere ugualmente al terzo posto di Gruppo e a vincere la sua categoria.

